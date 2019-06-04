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MHP Çanakkale İl Başkanı Pınar’dan ’T.C. ibaresi’ açıklaması

MHP Çanakkale İl Başkanı Hakan Pınar, Lapseki Belediyesi tabelasına ’T.

04 Haziran 2019 Salı 11:29
MHP Çanakkale İl Başkanı Pınar’dan ’T.C. ibaresi’ açıklaması

MHP Çanakkale İl Başkanı Hakan Pınar, Lapseki Belediyesi tabelasına ’T.C.’ ibaresi eklenmesi için Belediye Meclisine verilen önergenin Cumhur İttifakı’nın iradesiyle reddedildiği iddialarına tepki gösterdi.


MHP Çanakkale İl Başkanı Hakan Pınar, Lapseki Belediyesi tabelasına ’T.C.’ ibaresi eklenmesi için Belediye Meclisine verilen önerge ile ilgili bir açıklama yaptı. 31 Mart yerel seçimleri sonrası MHP’nin kazandığı tüm belediyelere ’T.C.’ ibaresi eklendiğini, hatta ittifakla girilen belediyelerin de hemen hemen hepsinde ’T.C.’ ibaresinin bulunduğunu vurgulayan Pınar, "Bilindiği üzere ’Zillet İttifakı’nın parçası haline gelen, adı İYİ ama kendi fesat olan ipsizler uzun bir süredir, acz içinde düştükleri zillette debelenmekte ve utançlarını gizlemek adına milli hassasiyetleri kaşıyarak ve istismar ederek kirli siyasetlerini şark kurnazlığı ile devam ettirmektedirler. 24 Haziran seçimlerinde kirli ittifakın parçası olmasaydılar Mecliste temsil hakkı bulamayacak olan ve yüzde 9,96 ile Meclis dışında kalacak olan İYİ Parti, devam eden süreçte hem seçim öncesi kirli pazarlıklarla grup kurması için verilen 15 vekilin hem de ittifak sayesinde Gazi Meclise girebilmenin diyetini arabasına bindikleri CHP’nin türküsünü söyleyerek ödemekte hem de 31 Mart seçimlerinde ülkücü katili Nurettin Soyer’in oğlu Tunç Soyer’e oy isteyecek kadar çukurlaşabilmişlerdir. Bununla da yetinilmemiş, 31 Mart seçimlerinde bir çok PKK terör örgütü sempatizanlığından fişli haini tıpkı himayesine girdikleri CHP gibi belediye meclisi ve il genel meclisi listelerine sokarak terör örgütü üyelerini mahalli idareler yönetimine sokmak suretiyle saflarını CHP, HDP, PKK ve FETÖ terör örgütünden yana ortaya koymuşlardır. İYİ Parti Genel Başkanı Hanımefendi, ’Önder Apo’nun heykelini dikeceğiz’ diyen Selahattin Demirtaş’a özgürlük isteyecek kadar siyasi çürümüşlük içerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı hasmane tutum takınmayı kendisine rol model olarak benimsemiştir. Bu ve buna benzer onlarca siyasi utanç vesikalarını örtmek adına sürekli milli hassasiyetleri kaşımış, hatırlanacağı üzere önce emeklilikte yaşa takılanlar konusunda, sonra da büyük bir aymazlıkla ’T.C.’ tabelaları üzerinden bu utançlarını alelacele örtbas etme gayreti içerine girmişlerdir. Kurulduğu günden bu yana milli ve yerli duruşu ortada olan ve ’önce ülkem ve milletim sonra partim’ diyen milliyetçi-ülkücü hareketi aklı sıra bu şark kurnazlıkları ile zor duruma sokmayı siyaset zannetmektedirler. Bilindiği üzere 31 Mart seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin kazandığı belediyelere ’T.C.’ ibaresi eklenmiş, hatta ittifakla girilen belediyelerin de hemen hemen hepsinde ’T.C.’ ibaresi eklenmiştir” dedi.


“Bu konuda samimiyet ve ahlaki duruşu ortada olan MHP’ye ’T.C.’ ibaresi üzerinden saldırmak, tam bir ’yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ atasözünün tezahürüdür” diyen Pınar, “Daha birkaç hafta önce CHP’ye verdikleri destekle kaybedilen Mersin’de atanan daire başkanının eski bir HDP Belediye Başkan adayı oluşunun utancını üzerlerinden atmadan ’T.C.’ ibaresini istismar etmeleri içinde bulundukları siyasi hezeyanın yansımasının dışında bir şey değildir. Ez cümle MHP sözünün eri ve verdiği sözlerin takipçisi olarak elbette zilletin yanında saf tutmuş ipsizlerin istismarına eyvallah edecek değildir. Lapseki Belediye Meclis Grubumuz konuyu belediye başkanıyla görüşmüş ve gereken en kısa sürede milli vicdanı rahatlatacak şekilde istismardan uzak samimiyet ve ihlasla yerine getirilecektir. Bu duygu ve düşüncelerle bilgi kirliliğinin ortadan kalkması adına yaptığımız açıklamayı Çanakkale kamuoyuna saygı ile duyurur, bu vesile ile mübarek Ramazan Bayramınızı da tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 11:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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