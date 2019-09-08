MHP Çamaş İlçe Başkanı vefat etti MHP Çamaş İlce Başkanı Mücahit Giden geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti.

MHP Çamaş İlce Başkanı Mücahit Giden geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti.

4 gün önce beyin kanaması geçiren ve hastanede tedavi altına alınan MHP Çamaş İlçe Başkanı Mücahit Giden, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.