  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset MHP binası törenle açıldı
Siyaset

MHP binası törenle açıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yüksekova İlçe Başkanlığı binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 16:35:00 -
MHP binası törenle açıldı

MHP Yüksekova İlçe Başkanlığı, MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Mersin Milletvekili ve Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Olcay Kılavuz, MHP üyesi Ali Uçak, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Rüştü Zeydan, AK Parti Yüksekova İlçe Başkan Vekili Cevat Saydaş ile çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle açıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından ilçe binasında bir araya gelen partililer ve vatandaşlar, MHP Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Öztepe’ye hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Programda bir konuşma yapan MHP Grup Başkan Vekili Akçay, ”Bugün hem Yüksekova, hem Hakkari için büyük bir gün, mutlu bir günü yaşıyoruz. Mersin Milletvekilimiz Olcay Kılavuz, Merkez Yürütme Kurulu üyelerimizle hep birlikte Yüksekova MHP İlçe Teşkilatımızın açılışı münasebeti ile bir araya geldik ve açılışı yaptık. Öncelikle bizleri coşkuyla karşılayan, kucak açan, sevgi ve muhabbetlerini sunan Yüksekovalı ve Hakkarili hemşerilerimize teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Yüksekovalı, Hakkarili kardeşlerimize Genel Başkanımız, liderimiz Devlet Bahçeli’nin sevgilerini, selamlarını ve muhabbetlerini getirdik. Milliyetçi Hareket Partisi millet ocağıdır. Bütün Yüksekovalı kardeşlerimizi MHP Yüksekova İlçe Teşkilatı'na bekliyorum. Partimizin saflarına katılmalarını bekliyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karantinada olan Fatih Erbakan aşı kararını duyurdu
Gündem

Karantinada olan Fatih Erbakan aşı kararını duyurdu

Eşinin koronavirüse yakalanmasının ardından karantinaya giren Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, sağlık durumuna ilişkin bir basın ..
ABD, İsrailli firmaları kara listeye aldı!
Dünya

ABD, İsrailli firmaları kara listeye aldı!

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail merkezli teknoloji firmaları NSO Group ve Candiru ile bir Singapur ve Rus şirketini, casus yazılım olan ..
Ekrem yavuz hırsız gibi! Ülke yönetilemiyormuş
Siyaset

Ekrem yavuz hırsız gibi! Ülke yönetilemiyormuş

Göreve geldiği günden bu yana adam akıllı tek bir projeye imza atamayan Ekrem İmamoğlu, "yavuz hırsızlığa" soyundu. 16 milyonluk İstanbul'u ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay