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Siyaset MHP Başkanlık Divanı’nda kimler var? MHP Başkanlık Divanı isim listesi
Siyaset

MHP Başkanlık Divanı’nda kimler var? MHP Başkanlık Divanı isim listesi

Son dakika haberi: MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda tek aday olan Devlet Bahçeli, 1277 oyla yeniden genel başkan seçildi. MHP kongresi sonrası MHP Başkanlık Divanı merak ediliyordu. MHP Başkanlık Divanı üyeleri açıklandı. İşte MHP Başkanlık Divanı isim listesi...

Yeniakit Publisher
2021-03-26 17:58:00 - 2021-03-26 18:00:56
MHP Başkanlık Divanı’nda kimler var? MHP Başkanlık Divanı isim listesi

MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, üst kurul delegelerinin tamamının imzasıyla genel başkanlığa yeniden aday gösterildi. Tek aday olan Bahçeli, 1277 oyla yeniden genel başkan seçildi. MHP'de merkez yönetim kurulu toplantısı bugün yapıldı. Kurultay sonrası ilk kez toplanacak MYK'da 15 kişilik başkanlık divanı belirlendi.

MHP Başkanlık Divanı üyesi isimleri kimler?

MHP'nin 15 kişilik Başkanlık Divanı'nda Semih Yalçın, Feti Yıldız, Mustafa Kalaycı, İsmail Faruk Aksu, İsmail Özdemir, Mevlüt Karakaya, Kamil Aydın, İzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz, Pelin Yılık, Yaşar Yıldırım, Filiz Kılıç, İsmet Büyükataman, Tamer Osmanağaoğlu ve Bahadır Bumin Özarslan yer aldı.

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