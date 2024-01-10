MHP Amasya Belediye Başkanı adayı kim? Bayram Çelik kimdir? Bayram Çelik kariyer Bayram Çelik'in Milliyetçi Hareket Partisi'nin Amasya adayı olmasıyla birlikte internette Bayram Çelik kimdir, nerelidir, ne iş yapar? gibi bazı sorular büyük merak konusu o

31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi partiler adaylarını hızla açıklıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Amasya adayı Bayram çelik oldu.

MHP'nin Amasya Belediye Başkan adayı kim?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 31 Mart 2024 yerel seçimlerdeki adaylarının bir kısmını daha ilan etti. Bu isimlerden biri olan Bayram Çelik, MHP Amasya Belediye Başkan Adayı oldu. Karar sonrası Bayram Çelik kimdir? sorusu büyük bir merak konusu oldu.

Bayram Çelik kimdir?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde MHP'nin Amasya Belediye Başkanı adayı Bayram Çelik oldu.

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Çelik 1954 yılında Aksaray’da doğdu. Eğitim yaşamının büyük bir çoğunluğunu İlk, orta ve liseyi Aksaray’da bitirdi. Sonrasında 1979 yılında Hacettepe Tıp Fakültesinde eğitim aldı.

1984 ve 1989 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi alanında mezun olmuştur.

1983 yılında Amasya Ruhi Tingiz Devlet Hastanesine Genel Cerrahi Uzmanı olarak atanarak göreve başladı. 2000 ve 2003 yılları arasında ynı hastanede Başhekim olarak görev yaptıktan sonra 2005 yılında emekliye ayrıldı.

Amasya Özel Şifa Tıp Merkezi kurucuları arasında yer aldı

Bir grupla birlikte 2005 yılında Amasya Özel Şifa Tıp Merkezini kurdu.

31 Mart 2014 yılında Milliyetçi Hareket Partisinden Meclis üyeliği adayı oldu ve kazandı. 2 dönem üst üste meclis üyeliği görevini yürüttü. Amasya Belediye Başkanı'nın görevi bırakması sonrası Amasya Belediye Başkanlığı makamına, meclisin oy çokluğuyla seçildi. Bayram Çelik evli ve 2 çocuk sahibidir.