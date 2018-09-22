MHP, AK Partiye sunduğu af teklifinin tüm detaylarını resmen açıkladı!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, partisinin af teklifini açıkladı. MHP’nin af teklifinde 19 Mayıs 2018’e kadarki suçlarda cezadan 5 yıl şartlı indirim yer aldı.

Yıldız'ın açıklamasına göre, teklifte Atatürk aleyhine suçlar, devlete karşı işlenen suçlar, cinsel suçlar, kadın ve çocuklara yönelik suçlar, terör ve cinayet kapsam dışı.

Teklif Pazartesi günü Meclis Başkanlığı’na sunulacak.

Düzenleme yasalaşırsa 162 bin 989 hükümlü bu aftan faydalanacak.