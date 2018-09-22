0553 313 94 23

MHP, AK Partiye sunduğu af teklifinin tüm detaylarını resmen açıkladı!

MHP Genel başkan yardımcısı Fethi Yıldız, MHP'nin AK Parti'ye yaptığı af teklifiyle ilgili tüm detayları açıkladı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 16:36
MHP, AK Partiye sunduğu af teklifinin tüm detaylarını resmen açıkladı!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, partisinin af teklifini açıkladı. MHP’nin af teklifinde 19 Mayıs 2018’e kadarki suçlarda cezadan 5 yıl şartlı indirim yer aldı.

Yıldız'ın açıklamasına göre, teklifte Atatürk aleyhine suçlar, devlete karşı işlenen suçlar, cinsel suçlar, kadın ve çocuklara yönelik suçlar, terör ve cinayet kapsam dışı.

Teklif Pazartesi günü Meclis Başkanlığı’na sunulacak.

Düzenleme yasalaşırsa 162 bin 989 hükümlü bu aftan faydalanacak.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 16:36
  1. MHP
  2. Af teklifi
  3. tüm detaylar
  4. Feti Yıldız

YORUM YAZ

  • muhjaiddinmuhjaiddin51 dk önce
    yani hırsızlar dolandırıcılar şerefsizler ahlaksızlar için af var....bayağı kader kurbanlarıymış...
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR1 sa önce
    DOLANDIRICILAR,ÇETELER HIRSIZLAR SERBES mi kalacakparaları Mhp mi ödeyecek
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    hırsızı ,arsızı , mafyayıdışarı salın gelin birde bu milletten oy alın. bekleyin alırsınız çok oy.nedir bu rezillik afmış
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Muğla'da 112'yi arayıp cesedinin adresini verdi
  1. Muğla'da 112'yi arayıp cesedinin..
  2. Amerika'nın yaptırım kararı sonrası..
  3. Almanlar bile kabul etti! "Türkiye bir..
  4. İşlediği cinayet 6 sene sonra ortaya..
  5. Valilik intiharın nedenini açıkladı
  6. İpler geriliyor! Çin'den yeni ABD..
  7. 48 yıllık sırrı pasaport ortaya çıkardı!
  8. Kars'ta bir çocuk daha kayboldu!
  9. 3. havalimanı personel alımı 3...
  10. Çin'i Anderson Talisca fırtınası vurdu!
  11. Aracıyla geri geri gelirken baba ile..
  12. Hareketli anlar! Polis saldırganı vurdu
  13. 46 yıl sonra aynı heyecanla bir araya..
  14. Önce 112'yi arayıp adresini verdi,..
  15. Küresel ısınma Burdur Gölü'nde su..
  16. İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe..
  17. Fuat Oktay Neşet Ertaş'ın kabrini..
  18. Balıkesir'de takla atan otomobil,..
  19. Irak'tan yeni hamle: Kontrol noktaları..
  20. Birlikte yaşadığı kadını boğarak..
İşsizlik maaşı alma şartı?
İşsizlik maaşı alma şartı?
DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"
Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"
Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"
Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"

Günün Karikatürü

22 Eylül 2018
BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?