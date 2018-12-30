MHP Ağrı ilçe belediye başkan adayları son dakika 2019 listesi

Miliyetçi Hareket Partisi 15 il olmak üzere 402 belediye başkan adayını daha son dakika olarak açıkladı. Açıklanan iller arasında Ağrı da yer aldı. MHP Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Ağrı belediye başkan adayını açıkladı. MHP Doğubayazıt belediye başkan adayı, MHP Patnos belediye başkan adayı, MHP Hamur belediye başkan adayı, Eleşkirt MHP belediye başkan adayı, MHP Tutak belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? MHP Ağrı ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin 2019 belediye başkan adaylarını son dakika açıkladı. MHP'nin şimdiye kadar açıklanan belediye başkan sayısı 482 oldu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2019 yerel seçimler için belediye başkan adayları son dakika açıklandı. MHP’nin Adana Büyükşehir şehir belediye başkan adayı Hüseyin Sözlü, MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, MHP Aydın adayı Ümmet Akın, Çankırı MHP belediye başkan adayı, İsmail Hakkı Esen, MHP Erzincan belediye başkan adayı Bekir Aksun, MHP Giresun belediye başkan adayı Hasan Yılmaz, Kütahya MHP belediye başkan adayı Alim Işık’ı aday gösterdi. MHP Afyonkarahisar belediye başkan adayı Fatih Çetinkaya oldu. MHP’nin Ağrı ilçe belediye başkan adayları açıklandı. İşte MHP Ağrı ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi

AĞRI DİYADİN İLÇE AHMET ŞİMŞEK

AĞRI DOĞUBAYAZIT İLÇE FEYYAZ BİLEN

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE MEHMET FATİH YERLİKAYA

AĞRI HAMUR İLÇE YAKUP GÜNER

AĞRI PATNOS İLÇE AYDIN ŞİMŞEK

AĞRI TAŞLIÇAY İLÇE SİNAN AYDEMİR

AĞRI TUTAK İLÇE COŞKUN AKBABA