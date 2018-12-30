MHP Adıyaman ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

Miliyetçi Hareket Partisi 15 il olmak üzere 402 belediye başkan adayını daha son dakika olarak açıkladı. Açıklanan iller arasında Adıyaman da yer aldı. MHP Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Adıyaman belediye başkan adayını açıkladı. MHP Besni belediye başkan adayı, MHP Çelikhan belediye başkan adayı, MHP Gölbaşı belediye başkan adayı, Kahta MHP belediye başkan adayı, MHP Samsat belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? MHP Adıyaman ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin 2019 belediye başkan adaylarını son dakika açıkladı. MHP'nin şimdiye kadar açıklanan belediye başkan sayısı 482 oldu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2019 yerel seçimler için belediye başkan adayları son dakika açıklandı. MHP’nin Adana Büyükşehir şehir belediye başkan adayı Hüseyin Sözlü, MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, MHP Aydın adayı Ümmet Akın, Çankırı MHP belediye başkan adayı, İsmail Hakkı Esen, MHP Erzincan belediye başkan adayı Bekir Aksun, MHP Giresun belediye başkan adayı Hasan Yılmaz, Kütahya MHP belediye başkan adayı Alim Işık’ı aday gösterdi. MHP Afyonkarahisar belediye başkan adayı Fatih Çetinkaya oldu. MHP’nin Adıyaman ilçe belediye başkan adayları açıklandı. İşte MHP Adıyaman ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi

ADIYAMAN BESNİ İLÇE KENAN POLAT

ADIYAMAN ÇELİKHAN İLÇE ABDURRAHMAN YAYLAGÜL

ADIYAMAN GÖLBAŞI İLÇE KAMBER ÖZTÜRK

ADIYAMAN KAHTA İLÇE SIRAÇ ASLAN

ADIYAMAN SAMSAT İLÇE SADIK ÖZTÜRK

ADIYAMAN SİNCİK İLÇE AHMET GENCİ

ADIYAMAN TUT İLÇE HASAN ŞAHAN