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MHP Adıyaman ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

Miliyetçi Hareket Partisi 15 il olmak üzere 402 belediye başkan adayını daha son dakika olarak açıkladı. Açıklanan iller arasında Adıyaman da yer aldı. MHP Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Afyon belediye başkan adayını açıkladı. MHP Besni belediye başkan adayı, MHP Çelikhan belediye başkan adayı, MHP Gölbaşı belediye başkan adayı, Kahta MHP belediye başkan adayı, MHP Samsat belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? MHP Adıyaman ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

30 Aralık 2018 Pazar 17:44
MHP Adıyaman ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

Miliyetçi Hareket Partisi 15 il olmak üzere 402 belediye başkan adayını daha son dakika olarak açıkladı. Açıklanan iller arasında Adıyaman da yer aldı. MHP Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Adıyaman belediye başkan adayını açıkladı. MHP Besni belediye başkan adayı, MHP Çelikhan belediye başkan adayı, MHP Gölbaşı belediye başkan adayı, Kahta MHP belediye başkan adayı, MHP Samsat belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? MHP Adıyaman ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin 2019 belediye başkan adaylarını son dakika açıkladı. MHP'nin şimdiye kadar açıklanan belediye başkan sayısı 482 oldu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2019 yerel seçimler için belediye başkan adayları son dakika açıklandı. MHP’nin Adana Büyükşehir şehir belediye başkan adayı Hüseyin Sözlü, MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, MHP Aydın adayı Ümmet Akın, Çankırı MHP belediye başkan adayı, İsmail Hakkı Esen, MHP Erzincan belediye başkan adayı Bekir Aksun, MHP Giresun belediye başkan adayı Hasan Yılmaz, Kütahya MHP belediye başkan adayı Alim Işık’ı aday gösterdi. MHP Afyonkarahisar belediye başkan adayı Fatih Çetinkaya oldu. MHP’nin Adıyaman ilçe belediye başkan adayları açıklandı. İşte MHP Adıyaman ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi

ADIYAMAN        BESNİ                   İLÇE       KENAN POLAT

ADIYAMAN        ÇELİKHAN                          İLÇE       ABDURRAHMAN YAYLAGÜL

ADIYAMAN        GÖLBAŞI                            İLÇE       KAMBER ÖZTÜRK

ADIYAMAN        KAHTA                 İLÇE       SIRAÇ ASLAN

ADIYAMAN        SAMSAT                             İLÇE       SADIK ÖZTÜRK

ADIYAMAN        SİNCİK                 İLÇE       AHMET GENCİ 

ADIYAMAN        TUT                       İLÇE       HASAN ŞAHAN 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 17:44
  1. Kütahya
  2. Mersin
  3. Giresun
  4. Erzincan
  5. Çankırı
  6. Aydın
  7. Afyon
  8. Adana
  9. mhp adıyaman ilçe belediye başkan adayları 2019
  10. MHP Besni belediye başkan adayı
  11. MHP Çelikhan belediye başkan adayı
  12. MHP Gölbaşı belediye başkan adayı
  13. Kahta MHP belediye başkan adayı
  14. MHP Samsat belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? MHP Adıyaman ilçeleri belediye başkan adayıları

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