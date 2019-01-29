MHP adayına rest çekti! 'Ben oyumu Tayyip Baba'ya vereceğim' Adıyaman’da AK Parti seçmeniyle ilginç bir diyaloğa giren MHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Sert, partisine oy vermesi için ikna etmeye çalıştığı vatandaştan ilginç bir cevap aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Mehmet Sert, MHP Adıyaman Belediye Başkan Adayı Rıfat Erdem’e destek için Adıyaman’da esnafı ziyaret etti. İl Başkanı Hüseyin Özgün ve Belediye Başkan Adayı Rıfat Erdem ve partililer ile birlikte esnafı ziyaret ederek MHP’ye destek isteyen Gaziantep Milletvekili Mehmet Sert ile vatandaşlar arasında ilginç konuşmalar geçti. El arabası üzerinde meyve sebze satışı yapan bir kişi ile MHP milletvekili arasında ilginç bir diyalog yaşandı. MHP’ye oy isteyen Milletvekili Mehmet Sert’e, “Ben oyumu AK Parti’ye vereceğim” diyen vatandaş arasında oy pazarlığı yaşandı. “Bu sefer bize oy ver” diyen MHP Milletvekili Mehmet Sert'e 3 oyu olduğunu söyleyen vatandaş “Ben oyumu Tayyip Babaya vereceğim” dedi. MHP Milletvekili Sert, Cumhur İttifakı olduğunu belirterek, “Üç oyun 2’sini bize, 1’ini AK Parti’ye ver” diyerek elini tuttuğu vatandaştan oy sözü aldıktan sonra bıraktı.

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