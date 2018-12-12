MHP Adana ilçe belediye başkan adayları 2019

MHP Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Adana belediye başkan adayı son dakika açıkladı mı? MHP Aladağ belediye başkan adayı, MHP Ceyhan belediye başkan adayı, MHP Çukurova belediye başkan adayı, Kozan MHP belediye başkan adayı, MHP Pozantı belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? MHP Adana ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin 2019 belediye başkan adaylarını son dakika açıkladı. MHP'nin şimdiye kadar açıklanan belediye başkan sayısı 152 oldu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2019 yerel seçimler için belediye başkan adayları son dakika açıklandı. MHP’nin Adana Büyükşehir şehir belediye başkan adayı Hüseyin Sözlü, MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, MHP Aydın adayı Ümmet Akın, Çankırı MHP belediye başkan adayı, İsmail Hakkı Esen, MHP Erzincan belediye başkan adayı Bekir Aksun, MHP Giresun belediye başkan adayı Hasan Yılmaz, Kütahya MHP belediye başkan adayı Alim Işık’ı aday gösterdi. Adana Kozan İlçesi Belediye Başkan Adayı Nihat Atlı oldu. MHP’nin Adana ilçe belediye başkan adaylarını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklamadı.

2014 Adana yerel seçim sonuçları

MHP adayı Hüseyen Sözlü % 33.6

AK Parti adayı Abdullah Torun % 32

CHP adayı Yıldıray Arıkan % 25

HDP adayı Ayhan Bilgen % 7.3

Aladağ 2014 yerel seçim sonuçarı

AK Parti % 44

MHP % 39

CHP % 14

Ceyhan 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 27

CHP % 21

MHP % 21

DP % 17

HDP % 9

Çukurova 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 43

MHP % 28

AK Parti % 22

Kozan 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 48

AK Parti % 42

CHP % 7

Pozantı 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 37

AK Parti % 35

CHP % 24

Seyhan 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 31

AK Parti % 26

MHP % 24

HDP % 14

2014 yerel seçim sonuçları ve partilerin kazandıkları belediyeler

AK Parti % 43.16 oyla 18 büyükşehir, 30 il ve 561 ilçe belediyesini kazandı

CHP % 26.61 oyla 6 büyükşehir, 8 il ve 158 ilçe belediyesini kazandı.

MHP % 17.68 oyla 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe belediyesini kazandı.

BDP-HDP % 4.22 oyla 2 büyükşehir, 8 il ve 67 ilçe belediye kazandı

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 42.6 oyla 295 milletvekili

CHP % 22.6 oyla 146 milletvekili

HDP % 11.7 oyla 67 milletvekili

MHP % 11.1 oyla 49 milletvekili

İYİ Parti % 10 oyla 43 milletvekili

MHP belediye başkan adayları son dakika açıklandı! MHP belediye başkan aday listesi 2019