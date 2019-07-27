MHP açıkladı! O başkan görevden alındı MHP'nin Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alındı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "MHP Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alınmıştır." ifadesini kullandı.

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