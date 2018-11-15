0553 313 94 23

MHP, 5 büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı

MHP, Mart 2019'daki yerel seçimlerde aday göstereceği 5 ismi açıkladı.

15 Kasım 2018 Perşembe 13:51
MHP, 5 büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı

MHP, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Cengiz Ergun, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Serdar Sevimli'yi aday gösterecek.

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yerel seçimlere ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Her yer için çalışmalarımız devam ediyor. Çok sayıda sürpriz aday söz konusu olabilir. Parti içinden, dışarıdan, sevilen sayılan, partimizin ilkelerini benimsemiş üretken belediyecilik anlayışını benimsemiş çok sayıda aday adayı ihtiyacımız var. Bundan önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de aday adaylarından bir ücret talebi söz konusu değildir."

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 13:51
  1. Manisa
  2. Erzurum
  3. Aydın
  4. Mersin
  5. Adana
  6. mhp adaylar
  7. mhp
  8. hamit tuna
  9. hüseyin sözlü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da kritik operasyon! Sahte TSK kimlikleriyle PKK'lıları kaçırmışlar
    1. İstanbul'da kritik operasyon! Sahte..
    2. Macaristan Başbakanı'ndan Türkiye..
    3. Burnunuz koku almıyorsa, dikkat!
    4. Çavuşoğlu: Bazı vekillerin teröristten..
    5. Depresyonun sebebi sinüzit olabilir!
    6. Taksinin içinde kıskıvrak yakalandı!..
    7. İBB'den İstanbullulara uyarı! O..
    8. MHP belediye başkan adayları son..
    9. Evde kaçak üretilen 750 litre şarap..
    10. MHP, 5 büyükşehir belediye başkan..
    11. İftarda ailesini katleden çiftçi:..
    12. S. Arabistan itiraf etti!..
    13. Eve giderken yıldırım isabet eden kişi..
    14. FETÖ evlerinde yetişmiş!
    15. S.Arabistan'dan el-Kahtani'ye yurt..
    16. Sağlık harcamalarında büyük artış
    17. Sirke ayak mantarına iyi gelir mi?
    18. Kükürtlü sabun yağlı cildler ve yağlı..
    19. Kaşıkçı'nın katillerine idam istemi!
    20. İcradan araç aldı, hayatının şokunu..
    Bir köy Müslüman oldu!
    Bir köy Müslüman oldu!
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?

    Günün Karikatürü

    15 Kasım 2018
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık