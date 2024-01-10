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Siyaset MHP 2 büyükşehir adayını açıkladı!
Siyaset

MHP 2 büyükşehir adayını açıkladı!

Yeniakit Publisher
2024-01-10 18:56:00 -
MHP 2 büyükşehir adayını açıkladı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 31 Mart'ta yapılacak seçimler için 2 büyükşehir, 14 il ve 41 büyükşehir belediyesinde aday göstereceği isimleri açıkladı.

Buna göre Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise Serdar Soydan yarışacak.

Amasya'da Bayram Çelik, Bartın'da Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bayburt'ta Hükmü Pekmezci, Çankırı'da İsmail Hakkı Esen, Erzincan'da Bekir Aksun, Karabük'te Rafet Vergili, Karaman'da Savaş Kalaycı, Kastamonu'da Yüksel Aydın, Kütahya'da Alim Işık, Nevşehir'de Adnan Doğu, Niğde'de Hamdi Doğan, Osmaniye'de İbrahim Çenet aday gösterildi.

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