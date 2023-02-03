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Spor MHK'den skandal atama! Süper Lig'e geri döndüler
Spor

MHK'den skandal atama! Süper Lig'e geri döndüler

TFF tarafından VAR kayıtlarının açıklanarak, 'önemli hakem hatası' yaptıkları belirtilen Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan'a yeniden görev verildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 14:14:00 -
MHK'den skandal atama! Süper Lig'e geri döndüler

TFF tarafından VAR kayıtlarının açıklanarak, 'önemli hakem hatası' yaptıkları belirtilen Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan'a yeniden görev verildi.

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Lale Orta başkanlığındaki yeni MHK atamalarında dikkat çeken isimler ise Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan oldu.

TFF, Süper Lig’in 15. haftasında oynanan Gaziantep FK - Beşiktaş maçında N’Koudou ile Kitsiou arasında yaşanan tartışmalı pozisyonun ve 16. haftadaki Sivasspor - Galatasaray mücadelesinde Sivasspor’un iptal edilen golündeki VAR kayıtlarını yayınlamış, dönemin MHK'si de maçların hakemleri Erkan Özdamar ile Atilla Karaoğlan'ın 'önemli hakem hatası' yaptığını duyurmuştu.

Bu yaşananların ardından Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasının VAR'ı Özgüç Türkalp de hakemlik kariyerini noktalamıştı.

Sabri Çelik'in istifasının ardından göreve gelen ve başkanlığını Prof. Dr. Lale Orta'nın yaptığı MHK, Erkan Özdamar'ı 8, Atilla Karaoğlan'ı 7 hafta sonra müsabakalara atadı. Haber7'ye göre; Atilla Karaoğlan; Fenerbahçe - Konyaspor, Erkan Özdamar ise Giresunspor - Kayserispor mücadelelerinde düdük çalacak. Her iki maç da 6 Şubat Pazartesi günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.

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