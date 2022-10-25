MHK'den flaş Ali Palabıyık kararı!

Galatasaray - Alanyaspor maçındaki kararları çok tartışılan Ali Palabıyık, MHK tarafından yapılan değerlendirme sonrası en az 3-4 hafta kızağa çekilecek.

Galatasaray-Alanyaspor maçına damga vuran hakem Ali Palabıyık'ın yankısı sürmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılı ekibin tepkilerinden sonra raporu merak edilen MHK'nın Palabıyık hakkında verdiği karar ortaya çıktı. İşte MHK'nın raporu...

3-4 HAFTA MAÇ VERİLMEYCEK

Galatasaray- Alanyaspor arasında oynanan maçta ağır eleştirilere hedef olan hakem Ali Palabıyık en az 3-4 hafta kızağa çekilecek. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin de yönetimini beğenmediği Palabıyık, Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonrası genel anlamda başarısız bulunduğu için bir süre düdüğünü kullanamayacak.

BOEY'İN KIRMIZI KARTI HATALI!

Milliyet'e göre; Sarı-kırmızı takım, iki farklı önde iken, 32. dakikada Sacha Boey’nin ikili mücadelede Candeias’a yaptığı faulü kırmızı kartla cezalandıran FIFA kokartlı hakemin kararı, MHK’de de kabul görmedi. Kurul, olayın içindeki oyuncuların; kaleci Muslera, Boey ve Candeilas’ın pozisyonlarını inceledikten sonra bariz gol şansı yerine “sarı kartın” yeterli olacağı konusunda görüş birliğine vardı. Alanyaspor’un 42. dakikada beklediği penaltı pozisyonunda ise Palabıyık’ın kararı desteklendiği öne sürüldü.

Galatasaraylı Boey’in atıldığı pozisyon kafaları karıştırdı ve yorumcular farklı değerlendirmeler yaparken, ‘Video Asistan Hakem’in (VAR) kırmızı karta karışma yetkisi olmadığı bildirildi. VAR protokolüne göre Riva’daki görevli isimler, hakemlerin benzer uygulamalarında inisiyatifi sahadaki hakeme bırakmak zorunda... “VAR niye hakemi uyarmadı?” şeklindeki eleştiriler TFF hakem eğitmeni Hugg Dallas tarafından da yanlış bulundu. Dallas’ın kırmızı kartla ilgili olarak, “VAR bu karara karışamaz” şeklinde görüş bildirdiği öğrenildi.



