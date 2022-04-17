  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor MHK'da deprem! Gündoğdu istifa kararı aldı!
Spor

MHK'da deprem! Gündoğdu istifa kararı aldı!

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve yönetim kurulu üyeleri istifa kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 16:20:00 - 2022-04-17 16:25:14
MHK'da deprem! Gündoğdu istifa kararı aldı!

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve yönetim kurulu üyeleri istifa kararı aldı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifasının ardınan Merkez Hakem Kurulu'nda da (MHK) istifalar geldi.

Süper Lig'de 12 hakemin liste dışı kalmasının ardından ciddi şekilde eleştirilen Ferhat Gündoğdu ve Merkez Hakem Kurulu ayrılık kararı aldı.

Merkez Hakem Kurulu ve Başkan Ferhat Gündoğdu, görevi bırakmaya karar verdi.

Bu kararının detayı henüz bilinmezken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in görevi bırakmasının ardından istifa kararı alan MHK ile Ferhat Gündoğdu'nun yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.

8 Mart kararı Türk futboluna damga vurdu

Merkez Hakem Kurulu, 8 Mart 2022'de Türk futbol tarihine geçen bir karara imza atmıştı. Süper Lig ve A Klasman hakemlerinden Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve Halis Özkahya kızağa çekilen isimler oldu.

Hakemler ve gözlemciler daha sonra görevlerine iade edilselerde herhangi bir maçta görevlendirilmediler.

Ferhat Gündoğdu hakemler için, "Ne TFF Başkanı Nihat Özdemir ne de herhangi bir kulüp... Bu tamamen benim ve kurulumun hazırladığı listedir. Bu listeden tamamen ben sorumluyum" açıklamasında bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay