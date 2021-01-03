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Spor MHK maç öncesi iki hakemi görevden aldı
Spor

MHK maç öncesi iki hakemi görevden aldı

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Gençlerbirliği - Hatayspor ve Gaziantep FK - Ankaragücü maçlarının hakem kadrosunda Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından değişikliğe gitme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 22:17:00 -
MHK maç öncesi iki hakemi görevden aldı

Süper Lig'in 16. haftasındaki Erzurumspor - Gaziantep FK mücadelesinin VAR hakemi Koray Gençerler ile Galatasaray - Antalyaspor karşılaşmasının VAR hakemi Atilla Karaoğlan, hafta içinde oynanacak lig maçlarında görev alacaktı.

Ligin son haftasında oynanan maçlarda Gençerler ve Karaoğlan'ın performanslarını yeterli bulmayan MHK, Süper Lig'in 17. haftasındaki Gençlerbirliği - Hatayspor ve Gaziantep FK - Ankaragücü karşılaşmalarında görev alması gereken iki hakemin düğünü geri aldı.

Performansları yeterli bulunmadı

MHK'den, ligin 17. haftasındaki maçlarda görev alacaklarına yönelik tebliğ alan iki hakem, hafta sonunda oynanan maçlarda tartışmalı kararlara imza atmaları nedeniyle görevden alındı.

2 tartışmalı maç

Taç tartışmasının yaşandığı Beşiktaş-Sivasspor maçında da VAR hakemi olarak görev alan Koray Gençerler, son olarak ligin 16. haftasında oynanan ve yine tartışmalara neden olan Erzurumspor - Gaziantep müsabakasında görev almıştı.

Var uyarısı penaltı getirdi

Erzurumspor, 90+6'da Emrah Başsan'la penaltıdan bulduğu golle sahadan 1 puanla ayrılırken hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR uyarı sonrası pozisyonu izleyip penaltıya hükmetmişti.

"Futbolu mahvediyor"

Bu karar Gaziantep cephesinin tepkisini çekmiş, Teknik Direktör Marius Sumudica, maçın ardından, "Benim VAR hakkında fikrim değişmeye başladı, futbolu gerçekten mahvediyor" sözleriyle kararı doğru bulmadığını belirtmişti.

Marcao için uyarı gelmedi

Atilla Karaoğlan, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan ve büyük tartışmaları beraberinde getiren Galatasaray - Antalyaspor maçında VAR hakemi olarak görev alırken Galatasaraylı savunmacı Marcao'nun yaptığı sert faul sonrası kırmızı kart görmemesi konuk ekipte tepkiye neden olmuştu.

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