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Spor MHK başkanı istifa mı etti? Ferhat Gündoğdu kim?
Spor

MHK başkanı istifa mı etti? Ferhat Gündoğdu kim?

Merkez Hakem Kurulu'dan istifa haberleri geldi. Bu gelişmeyle birlikte 'MHK başkanı istifa mı etti?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Ferhat Gündoğdu kim?

Yeniakit Publisher
2022-04-17 15:51:00 -
MHK başkanı istifa mı etti? Ferhat Gündoğdu kim?

Merkez Hakem Kurulu'nda sıcak saatler yaşanıyor. A Spor'da yer alan habere göre Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti. 

Ferhat Gündoğdu kim?

Asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alıyor. Ferhat Gündoğdu aynı zamanda Türk Eğitim Derneği şirketinde Okul Yatırımları ve Planlama Müdürü olarak görev yapıyor. Ferhat Gündoğdu, Kara Harp okulunu 1991 yılında bitirdi. Daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Atatürk Üniversitesi'nde ise masterını yaptı. Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde doktorasını da tamamlayan Gündoğdu, TED'de çeşitli görevlerde bulundu.

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