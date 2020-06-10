MHK Başkanı duyurdu: 5 hakem koronavirüse yakalandı

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp bu hafta yeniden başlayacak Süper Lig maçları öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Alp, ayrıca koronavirüs salgınında 5 hakemin ölümcül virüse yakalandığını fakat durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Alp, tüm hakemlerin müsabakaların ardından TFF’nin Riva tesislerine döneceğini söyledi.

İşte MHK Başkanı Zekeriya Alp’in açıklamaları:

“Kalacakları oteller belli''

''Statlarda her türlü tedbir alınmış vaziyette. Havaalanlarında geçişlerde, uçaklarda da belirli bir mesafede oturacaklar. Hesabımıza göre uçakla gidilmesi daha uygun olan 14 kritik maç var. ‘Ben arabamla giderim.’ diyen arkadaşlar var. Biz, bu seçimi onların inisiyatifine bırakıyoruz. ‘İlla uçakla-arabanla gideceksin.’ demiyoruz. Ancak Gaziantep, Trabzon gibi deplasmanlara araçla gitmeleri imkansız. Araç konusunda zorlamamız yok ama gittikleri şehirlerde kesinlikle TFF’nin belirlediği otellerde kalmak zorundalar.

“Eve gitmek isteyen yok”

Hakemler maçlardan sonra TFF’nin tesislerine gelecek ve kampta kalmaya devam edecekler. Zaten hakemlerin hepsi bunu istiyor, eve gitmek isteyen yok.

“Yardımcı hakemler kampa dahil edilmeli''

Yardımcı hakemler kampa alınmadı çünkü bulundukları bölüm itibariyle çok fazla kimseyle diyaloğa girmiyorlar. Çok kısa mesafede koşuyorlar. Ayrıca Riva’da yeteri kadar oda yok, başka yerde kalabilirlerdi ama o zaman da bölünecektik.

“5 hakemde virüs çıktı''

5 tane hakemde corona virüsü çıktı, onlar iyileşti. Zonguldak’tan bir hakem arkadaşımız eşiyle birlikte yakalandı, hastanede yattılar. Kocaeli’den bir hanım kızımız iyileşti, aldığı ilaçlardan dolayı alerji durumu olmuş, o da iyi. 7 bine yakın hakem var, gözlemciler var. Yaklaşık 9 bin kişilik kadroyuz.

“Gözlemciler TV'den izleyecek''

Gözlemciler maçları televizyondan başından takip edecekler çünkü yaşları yüksek. Onların sağlığını düşündük, bakacağız. Bu kanun değil, bu hafta deneyelim, şartlar daha müsait hale gelirse maçlara yollarız.''