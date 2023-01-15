MGM'den şaşırtan açıklama! Kar gelecek derken

Türkiye son yılların en kurak dönemini geçiriyor. Özellikle İstanbullular kar yağışını özlemle beklerden Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklama herkesi şaşırttı.

MGM'nin sosyal medya hesabından, "Haftalık Hava Tahmini (16 - 22 Ocak 2023) Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların rekor seviyeye uyaşacağını açıkladı.

Şen, Twitter hesabından, "Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar hissedilir şekilde artıyor. Ocak ayı Sıcaklık rekorları yenilenebilir. Özellikle Perşembe Cuma Cumartesi. İstanbul 20 C olur. Marmara ve Karadeniz'de 20 dereceleri geçen bölgeler olacaktır. Bu sıcağa kar da yağmur da gelmez” paylaşımında bulundu.

Bir diğer Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise sosyal medya hesabından, “Montları yıkayın. 24 Ocak'a kadar Türkiye'de bahar havası yaşanacak. Özellikle Cuma günü İstanbul'da sıcaklık 20 dereceye yaklaşacak. 24 Ocak'tan itibaren düşüş başlıyor. Uzun yıllardır bu kadar durgun bir Kış yaşanmıyordu. 2007 ve 2018'e çok benziyoruz” ifadelerini kullandı.