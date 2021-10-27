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Ekonomi MGM personel alımına başladı
Ekonomi

MGM personel alımına başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme yöntemi ile 89 adet Mühendis ve 11 adet Büro Personeli unvanında olmak üzere 100 sözleşmeli personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 14:42:00 -
MGM personel alımına başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Lisans  düzeylerinde  tercih  yapılabilecek  sözleşmeli  personel  pozisyonlarının  bulunduğu KPSS-2021/8   Tercih   Kılavuzu,   ÖSYM’nin   internet   sitesinde   27.10.2021   tarihi   itibariyle yayınlanacaktır. Tercih işlemlerinde 06 Eylül 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına  (2020-KPSS  Lisans)  girmiş  olan  adayların  sınav  sonuçları  kullanılacaktır.  Adaylar, tercihlerini 27 Ekim-2 Kasım 2021 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin  internet  sitesi  üzerinden  T.C.  Kimlik  Numarası  ve  şifresini  girerek  yapabilecektir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 2 Kasım  2021 tarihinde saat 23.59’da  sona erecek ve bu süre uzatılmayacaktır. Yerleştirme işlemlerinde, KPSSP3 puanı kullanılacaktır. İlgili sınav puanı en az 50 (elli) olan adaylar tercih yapabilecek.

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