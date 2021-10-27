MGM personel alımına başladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2021/8 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesinde 27.10.2021 tarihi itibariyle yayınlanacaktır. Tercih işlemlerinde 06 Eylül 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Lisans) girmiş olan adayların sınav sonuçları kullanılacaktır. Adaylar, tercihlerini 27 Ekim-2 Kasım 2021 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 2 Kasım 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecek ve bu süre uzatılmayacaktır. Yerleştirme işlemlerinde, KPSSP3 puanı kullanılacaktır. İlgili sınav puanı en az 50 (elli) olan adaylar tercih yapabilecek.

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