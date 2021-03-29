2021 yılının ikinci Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki gelişmeler başta olmak üzere stratejik bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması beklenen toplantının ne zaman, saat kaçta başlayacağı merak ediliyor.

MGK toplantısı ne zaman, kaçta?

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 30 Mart 2021 tarihinde yani yarın gerçekleştirilecek.

MGK toplantısının gündeminde hangi konular var?

2021 yılının ikinci toplantısında Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki gelişmeler, Türk ordusunun Azerbaycan, Libya ve Suriye'deki faaliyetleri ile terörle mücadele başta olmak üzere stratejik konuların ele alınacağı düşünülüyor.

Karabağ'da ateşkesi gözetmek ve denetlemek üzere 30 Ocak tarihinde açılan Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığındaki faaliyetlerin de gündem maddeleri arasında olduğu düşünülüyor. Söz konusu toplantıda, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin yanı sıra Libya'daki son durumun da görüşüleceği bekleniyor.

Türkiye ve Yunanistan arasında, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunları ele almak için yeniden başlatılan istişari görüşmelerde gelinen aşamanın değerlendirilmesi ön görülüyor.

Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların da görüşülmesi bekleniyor.

Toplantıda ayrıca PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarla diğer bölgesel ve ulusal güvenlik konularının da masaya yatırılacağı tahmin ediliyor.