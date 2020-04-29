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Medya

MFÖ solisti Özkan Uğur'dan tedavisine ilişkin açıklama

Kanser tedavisi gören MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

2020-04-29 18:52:00 - 2020-04-29 18:53:33
MFÖ solisti Özkan Uğur'dan tedavisine ilişkin açıklama

MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, sağlık durumuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı.

Yeniden kanser tedavisi görmeye başlayan müzisyen Özkan Uğur, kişisel Instagram hesabında sağlık durumuna ilişkin olarak bir açıklama yayınladı. Uğur şunları kaydetti:

"Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim Tedavi sürecim olumlu gidiyor. Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah. Sevgilerimle."

Uğur'a 2013 yılında lenfoma teşhisi konulmuş ve sanatçı bu hastalığı yoğun tedavilerin ardından yenmişti.

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