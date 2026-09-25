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Gündem Mezuniyet tamam sıra Bayraktar AKINCI’da! Türkiye'den Suudilere İHA eğitimi
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Mezuniyet tamam sıra Bayraktar AKINCI’da! Türkiye'den Suudilere İHA eğitimi

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Mezuniyet tamam sıra Bayraktar AKINCI’da! Türkiye'den Suudilere İHA eğitimi

Suudi Arabistan Deniz Kuvvetlerinin ikinci grup personeli Türkiye'de İHA eğitimini tamamladı. Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında 2023'te Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ihracatı ve işbirliği sözleşmesi imzalanmıştı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Deniz Kuvvetleri personelinden oluşan ikinci grup kursiyerlerin, Türk savunma sanayisi şirketi Baykar'ın Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ndeki eğitimi tamamlayarak mezun olduğu belirtildi.

Paylaşımda, eğitimin insansız sistemler alanında hazırlık seviyesinin artırılması ve kabiliyetlerin geliştirilmesi çabaları kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Baykar'dan yapılan açıklamada da Suudi Arabistan Deniz Kuvvetlerinden 15 pilot ile 15 mekanik ve elektronik teknisyeni kursiyerin mezun olduğu belirtilmişti.

 

Açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı Deniz Kuvvetlerinden 15 pilot ile 15 mekanik ve elektronik teknisyeni kursiyer, Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde düzenlenen eğitimi başarıyla tamamlayarak mezun oldular. Kursiyerlerimizi tebrik ederiz." ifadelerine yer verilmişti.

Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında 2023'te Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) ihracatı ve işbirliği sözleşmesi imzalanmıştı.

Bu kapsamda, Bayraktar AKINCI TİHA'lar Suudi Arabistan Ordusunun envanterine girecek. Baykar tarafından eğitim, teknik destek ve lojistik hizmetleri de sağlanacak.

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