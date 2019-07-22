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Mezralar huzura kavuştu

Terör olayları nedeniyle 1994’te boşalttıkları Van’ın Çatak ilçesi Horis mezrasına yıllar sonra dönen vatandaşlar, yeniden evlerini yaparak tarla ve bahçelerini ekiyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:21
Mezralar huzura kavuştu

Doğdukları toprakları 1994’te terör olayları nedeniyle bırakmak zorunda kalan Van’ın Çatak ilçesiHoris mezrası sakinleri, yıllar sonra döndükleri mezrada tarla ve bahçelerini ekip biçmenin mutluluğunu yaşıyor. Çatak ilçesi Akçabük Mahallesi Horis mezrasında yaşayan vatandaşlar, terörün yaşattığı sorunlar nedeniyle 1994’te kente göç etti. Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu bölgede huzurun sağlanmasıyla mezraya dönen vatandaşlar, evlerini yeniden inşa ederek doğup büyüdükleri topraklarda yaşamaya başladı. Yıllar sonra döndükleri mezrada huzurlu hayata kavuşmanın keyfini çıkaran 8 aile, kendi arazilerini ekiyor, bahçelerinde sebze ve meyve yetiştiriyor. Gündüzleri erkeklerin tarla ve bahçede çalıştığı, kadınların da günlük işlerini yaptığı mezrada vatandaşlar, akşamları da bir araya gelerek sohbet ediyor.

Huzurlu bir ortama kavuştuk

Mezra sakinlerinden Adem Manto, yaptığı açıklamada, terör olayları nedeniyle boşalttıkları mezraya 10 yıl önce döndüklerini söyledi. Tarım ve hayvancılıkla geçindiklerini belirten Manto, bölgenin terörden temizlenmesiyle huzurlu ortama kavuştuklarını vurguladı. Burada huzurlu olduklarına işaret eden Kezban Han ise, “Topraklarımıza kavuştuğumuz için mutluyuz. Kendi bahçelerimizden ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Elektriğimiz olmadığı için zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz. Elektrikli ev aletlerini kullanamıyoruz. Elektrikten başka sıkıntımız yok” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:21
  1. terör olayları
  2. Van’ın Çatak ilçesi
  3. Horis mezrası
  4. Adem Manto
  5. Kezban Han
  6. Tarım ve hayvancılık

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