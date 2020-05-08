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Aktüel

Mezitli’de iftar yemekleri evlere dağıtılıyor

Mezitli Belediyesi Aşevi tarafından hazırlanan iftar yemeklerinin, belediye çalışanları tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine götürüldüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 15:04:16 -
Mezitli’de iftar yemekleri evlere dağıtılıyor

Mezitli Belediyesi Aşevi tarafından hazırlanan iftar yemeklerinin, belediye çalışanları tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine götürüldüğü bildirildi.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mahalle muhtarları ile yapılan görüşmelerde belirlenen vatandaşlar, korona virüsün olası etkisi altında kalmadan evlerinde ailesiyle birlikte iftar açma şansı yakalıyor.


Mezitli’de yaşayan vatandaşların oruç ibadetlerini gerçekleştirirken çok önemli bir sosyal buluşma alanı olan iftar çadırlarının korona virüs nedeniyle bu yıl kurulamadığını söyleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Her yıl farklı mahallelerde kurduğumuz iftar çadırlarımızı maalesef bu yıl korona virüs nedeniyle kuramadık. Buna rağmen özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın iftarlarını yapabilmesi için evlerine dağıtmayı uygun bulduk. Aşevimizde pişirdiğimiz 4 farklı çeşit yemeği her gün yüzlerce evimize dağıtarak vatandaşlarımızın evlerinde iftarlarını açmalarını sağlıyoruz. Temennimiz kısa sürede bu virüs belasını atlatarak normal yaşama dönmektir” dedi.

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