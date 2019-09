Mezitli Belediyesi, eğitim yardımını bin liradan bin 200 liraya çıkardı. Belediye Meclisinin eylül ayı toplantısında konuyu gündeme getiren Başkan Neşet Tarhan, 4 yıllık üniversite kazanan öğrencilere verdikleri bin liralık eğitim desteğinin az olduğunu belirterek, bin 200 lira olmasına karar verdiklerini söyledi.

Mezitli Belediyesi’nin meclis toplantısında üniversiteyi kazanan öğrencilere müjdeli bir karar çıktı. Mezitli Belediyesi tarafından Türkiye genelinde devlet üniversitelerinin en az 4 yıllık bölümlerinden birinde okumaya hak kazanmış bütün öğrencilere, ailelerinin Mezitli’de ikamet etmesi şartı ile yapılan eğitim yardımının bu yıl bin lira olması kararlaştırılmıştı. Konunun Mezitli Belediye Meclisinde görüşülmesi sırasında konuşan Başkan Neşet Tarhan, öğrencilerin ilk yıllarında ekonomik desteğe daha fazla istek duyduklarının altını çizerek, belirlenen bin liralık ücretin artırılmasını istedi. Belediyenin bütçesinin daha fazlasını karşılayacak gücünün olduğunu ifade eden Tarhan, öğrencilere yapılan yardımların küçük de olsa önemli bir destek sağladığını söyledi.

“Artışı oy birliğiyle sağladık”

Eğitim yardımının yetersiz olduğunu bildiklerini belirten Tarhan, “Ancak, gençlerimizin okulları kazandıkları ilk senede, ailelerinin üzerindeki yükünü hafifletmek istedik. Her yıl düzenli olarak yardımlarımızı yapıyoruz. Her yıl belirli bir oranda da artış yapıyoruz. Ancak bu yıl belirlenen 1000 TL ücretin bir miktar daha artırarak 1.200 TL olması gerektiğine karar verdik. Atatürkçü, çağdaş bir eğitim için gençlerimizin eğitimlerini desteklemek adına yardımlarımızın önemli olduğunu düşünüyoruz. Mezitli Belediye Meclisimizin değerli üyeleri de bu artışa destek verdi ve tüm kararlarımızda olduğu gibi oy birliği ile artışı sağladık. Önümüzdeki yılın bütçesini hazırlarken bu öğrencilerimize daha fazla eğitim yardımı yapabilmeyi planlıyoruz” dedi.

Yaşanan tüm olumsuzlukların ancak eğitimle önlenebileceğini vurgulayan Tarhan, “Biz çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitime ulaşmalarının önündeki tüm engelleri kaldırmak için adımlar atıyoruz. Gençlere iyi bir gelecek hazırlamak için Mezitli Belediyesi olarak her türlü desteği veriyoruz. Onlara verdiğimiz destek ile yarınlarımız için sağlam temellerin atılmasına vesile oluyoruz. Biz eğitimin her alanına destek vermek istiyoruz. Belediyemizin çalışmaları sadece yapılan yardımlarla sınırlı değil. Okul öncesi eğitimin önemine verdiğimiz değerden ötürü, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bir çalışma ile tamamen belediyemizin çalıştırdığı Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakım Evini hizmete açtık. İlkokul ve ortaokul seviyesindeki çocuklara belediyemiz tarafından bastırdığımız dünya klasiklerini armağan ediyoruz. Yine üniversite okuyan kız öğrencilerin barınması amacıyla öğrenci evi açtık. Şimdilik küçük bir gruba pilot olarak başlattığımız öğrenci evimiz başarı sağladığı takdirde ileride bunu öğrenci yurdu yaparak geliştirmek istiyoruz. Diğer taraftan yine Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen talep ya da ilçemizden bulunan okulların talebi doğrultusunda her türlü bakım onarım desteğini sağlıyor, okullar açılmadan boya ve tamirat işlemlerini biz yapıyoruz” diye konuştu.

Eğitim yardımlarının, Mezitli’de oturduğuna dair ikamet belgesiyle yapılan başvuruların tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerin hesaplarına yatırılacağı bildirildi.