Mezhepçi İran Pakistanlı Sünnileri katletmişti: Pakistan'dan İran'ı vuracak!

Ortadoğu'da gerilimi tırmandırmaya çalışan İran dün akşam rotayı Pakistan'a kırdı. Pakistan'a füze ve İHA'lar ile saldırı düzenleyen İran'a Pakistan'dan sert cevap geldi. Pakistan, bu ihlalin tamamıyla kabul edilemez olduğunu ve ciddi sonuçları olabileceğini açıkladı.

MASUM ÇOCUKLARI HEDEF ALDILAR

Konuya dair Pakistanlı istihbarat kaynaklarının yaptığı açıklamada, İran'ın dün akşam sınır kasabası Panjgur'da "Ceyşul Adl isimli militan gruba" saldırı düzenlediğini iddia ettiğini ancak Tahran'ın masum çocuklara saldırdığını savundu.

"TÜM SEÇENEKLER MASADA"

Çok kritik ve acil toplantının devam ettiğini belirten kaynaklar, İran'ın saldırısına verilecek yanıtta tüm seçeneklerin masada olduğunu kaydetti.

İRAN GÜNDEMDE KALMAYA NİYETLİ

Pakistan'ın bölgesel durumun farkında olduğunu vurgulayan kaynaklar, Gazze'deki krizin sona ermesi için önemli katkıda bulunamadığı bir dönemde İran'ın gündemde kalmaya niyetli olduğu değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Dervim Muhafızları dün akşam saatlerinde İran'ın güneydoğu komşusu Pakistan'a füzeler fırlattı. İran ordusuna bağlı haber ajansı, füzelerin Ceyş el Adl örgütüyle bağlantılı iki üssü hedef aldığını duyurdu. Saldırıda İran-Pakistan sınırındaki Belucistan bölgesinde yer alan bir köy vuruldu. İran ile Pakistan arasında yaklaşık 900 kilometrelik bir sınır var, her iki ülke de uzun süredir sınır hattında güvenlik önlemleri almaya çalışıyordu. Ancak Devrim Muhafızları'nın füzeli saldırısı, tam da Ortadoğu'yu saran savaşın ortasında bir ilk niteliği taşıyor. Tahran yönetimi, geçen ay sınıra yakın bir yerde meydana gelen ve onlarca İranlı polis memurunun ölümüne yol açan saldırılardan Ceyş el Adl'i sorumlu tutuyordu.

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2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Pakistan, İran'ın hem füze hem de silahlı insansız hava aracı kullandığı saldırılarda iki çocuğun hayatını kaybettiğini, üç kişinin de yaralandığını duyurdu. Füze saldırısını 'yasa dışı' olarak niteleyen Pakistan Dışişleri Bakanlığı, saldırıların 'ciddi sonuçları' olabileceğini vurguladı.

İRAN SERT KAYAYA ÇARPTI

Daily Ausaf gazetesi, 'Pakistan toprağında İran hava saldırısı: 2 ölü' manşetini atarken, füzelerin düştüğü yerin sınıra 90 kilometre mesafede olduğu bilgisini verdi. The Express Tribune ise, 'Pakistan İran saldırısının ardından sonuçlar için uyarıyor' başlığını seçti.

"TEHLİKELİ BİR TIRMANIŞ"

Al Jazeera'ya konuşan analist Trita Parsi'ye göre ise, İran'ın füze saldırılarını 'tehlikeli bir tırmanış' olarak tanımladı. Ulusal İran-Amerikan Konseyi'nin kurucusu Parsi, İran halkının daha büyük bir savaş arayışında olmadığını belirtip, rejim içindeki unsurlara işaret etti. Orta Doğu'nun giderek bölgesel bir çatışmaya savrulduğuna dair artan işaretlere değinen Trita Parsi, İran'ın füze saldırılarını 'ateşe benzin dökme'ye benzetti.

İRAN BÜYÜKELÇİSİ KOVULDU

Pakistanlı istihbarat kaynaklarının yaptığı açıklamada, İran'ın büyükelçisini ülkeden kovulduğu duyuruldu.

TÜRKMEN GRUPLAR İRAN'IN HEDEFİNDE

Öte yandan İran Suriye'nin İdlib ve Kuzey Irak'ın Erbil şehrinde bulunan Türkmen grupları da gözüne kestirdi. Suriye'nin İdlib kentine 4 adet orta menzilli "Hayber Şiken" füzenin Huzistan'dan ateşlendiği belirtilen açıklamada, Kuzey Irak'ın Erbil kentine 4 adet Kirmanşah'tan, 7 adet de Doğu Azerbaycan'dan balistik füze ateşlendiği kaydedildi. Açıklamada, yine 9 adet çeşitli özellikte füzenin Suriye'nin farklı bölgelerine atıldığı ifade edildi.

FÜZELER SAĞLIK OCAĞINA İSABET ETTİ

Suriye'nin İdlib ilinin kuzeybatısındaki Teltite köyü hedef alan İran, köyde bulunan sağlık ocağını herle bir etti. Açıklamada, "Saat 00.07'de ekipler olay yerine intikal etti. Saldırı kullanılmayan eski bir sağlık ocağına düzenlendi. 3 füze direkt sağlık ocağına isabet etti. Birisi hemen yanına düştü. Sağlık ocağının yüzde 60'ı yıkıldı. Söz konusu füzelerin türü tespit edilemedi." ifadelerine yer verildi.

BALİSTİK FÜZELİ SALDIRI

Ayrıca İran Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füze saldırısı gerçekleştirdi. Söz konusu saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı. Irak Dışişleri Bakanlığı da saldırılara tepki olarak İran'ın Bağdat'taki Maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak Tahran'a protesto notası vermişti.

IRAK İRAN'I BMGK'YA ŞİKAYET ETTİ

Bağdat yönetimi, kuzeydeki Erbil kentini vuran İran füzelerinin ardından Tahran'ı Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayet etti. Pazartesi akşamı yerel saatle 23.30'da Erbil semalarında görülen füzelerin hedefinde, ABD üssü ve konsolosluğu da vardı. İran, İsrail gizli servisi Mossad'ın Erbil'deki karargahını vurduğunu savunuyor. Iraklı yetkililer ise, İran füzelerinin milyarder bir iş insanın da aralarında bulunduğu dört sivili öldürdüğünü açıkladı.Irak Dışişleri Bakanlığı, İran'ı şikayet ettiğini resmi açıklamayla duyurdu.

İSRAİL'E CEVAP VEREMEDİĞİ İÇİN ERBİL'İ BOMBALADI

Öte yandan saldırılara tepki gösteren Irak Dışişleri Bakanı, Fuad Hussein "İran, İsrail'e cevap veremediği için Erbil'i bombaladı." ifadelerini kullandı.

"YASAL HAKKIMIZI KULLANDIK"

Irak ve Suriye'de Türkmen grupları hedef alan İran gelen eleştirilere cevap verdi. Konu hakkında açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkesinin Suriye ve Irak'taki hedeflere düzenlediği balistik füze saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, saldırıları "İran'ın ulusal güvenliğine karşı hareket edenlere yönelik bir tepki" olarak nitelendiren Kenani, Tahran'ın diğer ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu ancak aynı zamanda "ulusal güvenlik tehditlerini caydırmak için meşru ve yasal hakkını" kullandığını ifade etti.