Mezhepçi gazete fena enselendi! Dün İbrahim Kaypakkaya bugün Mustafa Kemal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan nefretleriyle gözlerini karartan muhaliflerin fonladığı yazılı ve görsel medyada kendi içinde savruluyor.

Bir yanda M. Kemal diğer yanda terörist Kaypakkaya

Fondaş medyanın başını çeken mezhepçi Birgün gazetesi son iki günde hem TKP/ ML Terör Örgütünün sözde kurucusu olan terörist İbrahim Kaypakkaya'yı hem Mustafa Kemal'i andı.

Birgün; Türkiye Cumhuriyeti'nin sistemini değiştirmek için TİKKO örgütünü kuran Kaypakkaya için "Türkiye devrimci hareketinin önderlerinden 'ser verip sır vermeyen'" şeklinde övgüler dizdi.

Bugün 180 derece dönen bir haberle okuyucularının aklıyla dalga geçen Birgün; Mustafa Kemal'i manşete çekti. ''Yeniden yola çıkma zamanı' başlığının atıldığı haberde; Mustafa Kemal ve arkadaşlarının emperyalist işgale karşı başlattığı yürüyüşün üzerinden 103 yıl geçti. Şimdi yeniden yürüyüş zamanı. Bu yürüyüş bir kez daha öğretecek, özgüleştirecek ve kazandıracak." ifadeleri kullanıldı.

Manşetlerin Dili'nde ifşa oldu

Murat Alan'ın sunduğu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla katkı verdiği Akit TV'nin gündem belirleyen programı Manşetlerin Dili, fena enselenen Birgün'ü ifşa etti.

Programda dün İbrahim Kaypakkaya'yı bugün Mustafa Kemal'i anan Birgün ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanıldı.