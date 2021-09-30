Mezhepçi Birgün’den vatan hainlerini coşturan karikatür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Yaklaşık 3 saat süren kapalı görüşmede, S-400 meselesi, Suriye meselesi, turizm ve bölgesel konular ele alındı. Verimli geçen görüşmenin ardından mezhepçi Birgün gazetesi ise adeta kudurdu.

Çirkin karikatür

Bugüne kadar Rusya, İran ve Türkiye üçlüsünün bölgesel konularda büyük önem arz eden görüşmelerini unutan Birgün, Erdoğan-Putin görüşmesini 'Dünya liderini umursayan yok' başlığıyla okuyucularına sundu. Birçok konuda görüş alışverişi yapılan zirveyi çirkin bir üslupla kaleme alan solak gazete, habere bir de karikatür ekledi. Erdoğan'ın Putin'den beklediği ilgiyi göremediğini iddia eden Birgün, denge siyasetinin sona erdiğini öne sürerek yakışıksız bir karikatürle bu haberinde yaptığı çirkinliği tescilledi. Birgün'ün bu haberi ve karikatürü vatandaşların büyük tepkisini toplarken, vatan hainlerini ise bir hayli sevindirdi.

