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Dünya Mezarlıktan gelen görüntüler şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı
Dünya

Mezarlıktan gelen görüntüler şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı

ABD'de kaydedildiği tahmin edilen görüntüler, dünya gündeminde büyük yankı uyandırdı. Mezarlıkta duran bir sürücü, etrafında kimse olmamasına rağmen sensörlerin bir insanı görüntülediğini aktardı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 12:31:00 -

Mezarlıkta duran bir araçtan kaydedilen görüntüler, görenleri hayrete düşürdü. Aracıyla mezarlıkta duran sürücü, kimse olmamasına rağmen sensörlerin çevrede dolaşan bir insan göstermesini saniye saniye kaydetti.

Aracıyla Mezarlığa giden bir adam kaydettiği esrarengiz görüntüleri, sosyal medyadan paylaştı. Anlam verilemeyen görüntüyü izleyenler, hayrete düştü.

Tesla marka aracıyla kimsenin olmadığı mezarlıkta duran adam, aracın izleme ekranında insan imgesi görünce telefonuna sarıldı.

Etrafta kimsenin olmadığını gösteren sürücü, sensörlerin aracın yakınında hareket eden bir insan göstermesine anlam vermedi.

Sosyal medya kullanıcıları, Elon Musk'ın şirketi tarafından geliştirilen aracın, hayalet gördüğünü iddia etti.

Görüntülerde, sürücü izleme sistemi sağda hareket eden bir kişinin olduğunu gösteriyor. Araba yavaşça ileri doğru hareket edince de, ekranda görünmeye devam ediyor.

 

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