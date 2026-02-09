  • İSTANBUL
Mezarlıkta kanlı buluşma! Tartıştığı arkadaşını 7 bıçak darbesiyle öldürdü
Yerel

Mezarlıkta kanlı buluşma! Tartıştığı arkadaşını 7 bıçak darbesiyle öldürdü

Mezarlıkta kanlı buluşma! Tartıştığı arkadaşını 7 bıçak darbesiyle öldürdü

Tekirdağ Çerkezköy'de iki arkadaş arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı.

Tekirdağ’da arkadaş buluşması dehşetle bitti. Çerkezköy'de uzun yıllardır yakın arkadaş olan Vahap Öden (35) ile Nevzat Algan (38) arasında 'şantaj' iddiasıyla tartışma yaşandı. İddiaya göre, Algan, Öden'e bir kadınla uygunsuz görüntülerini kaydettiğini belirterek, şantaj yapmak istedi. Bunun üzerine sözleşen Algan ile Öden, bugün öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi'ndeki mezarlık mevkisinde buluştu. Buluşmada ikili arasında çıkan tartışmada Vahap Öden, Nevzat Algan'ı bıçakladı. Algan, vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda 7 bıçak darbesi bulunan Algan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 

Jandarma Vahap Öden'i gözaltına alarak, olayla ilgili soruşturma başlattı.

