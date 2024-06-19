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Yerel Mezarlıkta asılı halde bulundu
Yerel

Mezarlıkta asılı halde bulundu

Yeniakit Publisher
2024-06-19 00:01:00 -
Mezarlıkta asılı halde bulundu

Kocaeli'de mezarlıkta bir kişi ağaçta asılı halde bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Körfez Mezarlığı'nda meydana geldi. Bayram dolayısıyla mezarlıkları ziyarete giden vatandaşlar, bir kişinin ağaçta asılı olduğu görünce ekiplere haber verdi.

35 yaşında şahsın kimliği belirlendi

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde sonra şahıs morga kaldırıldı. Asılı halde bulunan kişinin 35 yaşındaki Erhan A. olduğu ortaya çıktı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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