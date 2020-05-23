  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mehmet Vargün kimdir nerelidir? Mehmet Vargün neden görevden alındı?

Muhittin Şimşek kimdir nerelidir? Muhittin Şimşek hayatı biyografisi

Ethem Çakır kimdir nerelidir? Ethem Çakır hangi göreve atandı?

Mehmet Baykan kimdir nerelidir? Mehmet Baykan hayatı biyografisi

Mezarlık ziyaretinde kabre su dökmek caiz mi?
için kalan
Aktüel

Mezarlıklar ilk kez bu kadar boş kaldı

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının ardından, Gaziantep’te bayram arefesi yoğunluğun had safhada olduğu mezarlıklar ilk kez bu kadar boş kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 13:17:07 -
Mezarlıklar ilk kez bu kadar boş kaldı

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının ardından, Gaziantep’te bayram arefesi yoğunluğun had safhada olduğu mezarlıklar ilk kez bu kadar boş kaldı.


Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan ve arefe günü ile Ramazan Bayramı sürecini kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 23-26 Mayıs tarihlerinde 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından, kısıtlamanın ilk gününün bayram arefesine denk gelmesi gözleri mezarlıklara çevirdi. Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Gaziantep’te de arefe günü müthiş bir yoğunluğun yaşandığı mezarlıklar bu kez boş kaldı. Mezarlıklarda, kabir ziyaretlerine izin verilen şehit yakınları dışında kimse yer almadı.


Daha önceki yıllarda özellikle arefe günü fazlaca araç ve vatandaş yoğunluğunun yaşandığı mezarlıkların boş ve sessiz görüntüsü ise dikkat çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı