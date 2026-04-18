Mezarlığın içinden 5 milyon arı çıktı!
Dünya

Mezarlığın içinden 5 milyon arı çıktı!

Mezarlığın içinden 5 milyon arı çıktı!

ABD’de bilim insanları, Ithaca kentindeki bir mezarlığın altında dünyanın en büyük arı topluluklarından birinin yaşadığını ortaya koydu. Yapılan araştırmaya göre, bölgede yaklaşık 5,5 milyon arı bulunuyor.

Cornell Üniversitesi entomologları tarafından yürütülen çalışmada, East Lawn Mezarlığı’nın “regular miner bee” olarak bilinen Andrena regularis için devasa bir yaşam alanı olduğu tespit edildi. Bu türün, bal arılarının aksine koloni halinde değil, toprak altında bireysel yuvalarda yaşadığı belirtildi.

Araştırmacılar, söz konusu arı türünün bölgede uzun süredir bilindiğini ancak bu ölçekte bir yoğunluğun ilk kez fark edildiğini kaydetti. Keşif, 2021 yılında yapılan gözlemlerle gündeme gelirken, 2023 baharında gerçekleştirilen saha çalışmalarıyla bilimsel verilerle desteklendi.

 

Saha araştırmaları kapsamında kurulan özel tuzaklar aracılığıyla 48 gün boyunca veri toplanırken, farklı türlerden binlerce böcek incelendi. Elde edilen bulgular, mezarlık toprağının her bir metrekaresinde yüzlerce arının yuvalandığını ve toplam popülasyonun milyonlara ulaştığını ortaya koydu.

Bilim insanları, bu arıların özellikle elma ve yaban mersini gibi tarım ürünlerinin tozlaşmasında kritik rol oynadığını vurguladı. Araştırmayı yürüten ekipten entomolog Bryan Danforth, toprakta yaşayan arıların ekosistem ve tarım açısından büyük önem taşıdığını belirterek bu tür yaşam alanlarının korunması gerektiğini ifade etti.

Uzmanlar, benzer büyük arı topluluklarının dünyanın farklı bölgelerinde de bulunabileceğini ancak çoğunun henüz keşfedilmediğini düşünüyor.

1
5.5 milyon değil

5.389.786 tane saymışlar
