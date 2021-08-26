Mezarı yerinde bulamadılar! Cenaze olduğu yerde kaldı

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşanan heyelanın ardından Büyükköy'deki mezar yerinden kaydı. Şiddetli yağışların sonrasında yaşanan olayda mezarın olduğu yerden 30 metre kadar ilerlediği tespit edildi.

Büyükköy beldesi Demirciler Mahallesi'nde Ahmet Saruhan adlı vatandaşın kabri, 14 Temmuz tarihinde Rize’de şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelanda yerinden kaydı. Yaşanan afet sonrası mezarın kaydığını ve afetin korkusunu yaşadıklarını aktaran Yakup Saruhan, mezarlığın üst kısmının kaydığını, cesedin ise yerinde olduğunu belirtti.

Cenaze yerinde kaldı, mezar kaydı

Saruhan, “Yağmur yağdığı zamanlar mezarlıkların olduğu bölgeyi her seferinde kontrol ediyorduk. Geçtiğimiz ay meydana gelen afette mezarlığımız heyelan sonrası yerinden kaydı. Mezarlığın üstü koptu, cenaze yerinde duruyor. Afet sonucunda elektriklerimiz kesildi, afetin zararlarıyla karşılaştık. Yollarımız da tehlikeli. Bir daha afet olursa yolumuz yok olacak endişesindeyiz. Büyük korku yaşadık” ifadelerini kullandı.

Mezarlık için duvar yapılacak

AFAD ekiplerince bölgenin kontrol edildiğini aktaran Saruhan, mezarlık için duvar yapılacağını söyledi.