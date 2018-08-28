Mezar ziyaretine giderken kaza yaptılar: 2 kişi yaralandı

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Bafra ilçesinde ikamet eden Eren Aydoğan (35), annesi Bahar Aydoğan (65) ile birlikte Tekkeköy ilcesi Büyüklü Mahallesi’ne anneannesinin mezarını ziyarete gitmek için yola çıktı. Eren Aydoğan idaresindeki 55 ST 922 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak yoldan çıkıp tarlaya yuvarlanıp ters döndü.

Kazada, otomobil sürücüsü Eren Aydoğan ile annesi Bahar Aydoğan yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç sürücüsü Eren Aydoğan’ın Fransızca öğretmeni olduğu ve yedek subay olarak İstanbul’da vatani görevini yaparken askerden yeni geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.





