Mezar taşı çalınan Şair
Şair Eşref, 1847 yılında Manisa Kırkağaç’ta doğmuş, çeşitli yerlerde vali yardımcılığı ve kaymakamlık görevlerinde bulunmuş, Sultan 2. Abdülhamid yönetimine muhalif ve içkiye düşkün Türk Edebiyatının en sivri dilli hiciv şairlerinden biridir. 1912 de son yıllarını geçirdiği Kırkağaç’ta veremden ölmüştür.
Kabrimi kimse ziyaret etmesin Allah için
Gelmesin reddeylerim, billahi öz kardeşimi
Gözlerim ebnâ-yi âdemden o kadar yıldı ki
İstemem ben Fatiha, tek çalmasınlar taşımı
Şiirini yazsa da şairin mezar taşı çalınmış. Adı Mezar taşı çalınan şair olarak kalmıştır.