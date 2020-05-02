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Kültür - Sanat

Mezar taşı çalınan Şair

Şair Eşref, 1847 yılında Manisa Kırkağaç’ta doğmuş, çeşitli yerlerde vali yardımcılığı ve kaymakamlık görevlerinde bulunmuş, Sultan 2. Abdülhamid yönetimine muhalif ve içkiye düşkün Türk Edebiyatının en sivri dilli hiciv şairlerinden biridir. 1912 de son yıllarını geçirdiği Kırkağaç’ta veremden ölmüştür.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 16:13:00 -
Mezar taşı çalınan Şair

Kabrimi kimse ziyaret etmesin Allah için

Gelmesin reddeylerim, billahi öz kardeşimi

Gözlerim ebnâ-yi âdemden o kadar yıldı ki

İstemem ben Fatiha, tek çalmasınlar taşımı

Şiirini yazsa da şairin mezar taşı çalınmış. Adı Mezar taşı çalınan şair olarak kalmıştır.

 

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