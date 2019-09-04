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Meyveli kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Tazecik meyvelerin vakti iken, bunları kullanmak ve mis kokulu kurabiyelere tat katmak harika bir fikir. Siz de böyle düşünüyorsanız haberimizi dikkatle okuyun! Meyveli kurabiye nasıl yapılır? Bayatlamayan meyveli kurabiye malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:07
Meyveli kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Tazecik meyvelerin vakti iken, bunları kullanmak ve mis kokulu kurabiyelere tat katmak harika bir fikir. Siz de böyle düşünüyorsanız haberimizi dikkatle okuyun! Meyveli kurabiye nasıl yapılır? Bayatlamayan meyveli kurabiye malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Bildiğiniz bütün kurabiyeleri unutturacak harika bir lezzet...

Doğal meyvelerden yapılan bu kurabiyeyi deneyen, bir daha vazgeçemeyecek. Kolay kolay bayatlamayan ve yumuşamayan yapısı ile sürekli yapmak isteyeceksiniz.

Çocuklarınızın bayılacağı ve onlarla birlikte yaparken vakit geçirebileceğiniz, nadir tariflerden biri..

Malzemeler

  • 2 adet muz
  • 7-8 adet çilek
  • 1 yumurta
  • 1 çay bardağı pudra şekeri
  • 1 yemek kaşığı damla çikolata
  • 2 çay kaşığı kabartma tozu
  • 2 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 1 tatlı kaşığı katıyağ
  • aldığı kadar un 

Önemli not: Malzemelerin çeşidi ve meyvelerin sululuk oranlarına göre un miktarı değişeceği için, yumuşacık bir hamur elde ettiğiniz takdirde un miktarını ayarlamış olacaksınız. Ortalama 2 - 3 su bardağı kadar un alan tarif için, azar azar unu koyarsanız daha verimli sonuşlar ortaya çıkacaktır. 

Pudra şekeri yerine, toz şeker de kullanılabilir. Pudra şekeri, daha yumuşak ve pürüzsüz bir kıvam elde etmenizi sağlıyor.

Yapılışı

Öncelikle yumurtayı, yağlar ve şekeri derin bir kase içerisinde karıştırın.

Muzları çatalla ezerek karışımın içerisine dökün. Ardından çikolataları ekleyin.

Un ve kabartma tozunu ekleyip hamuru kıvama getirin. Hamurun içerisine; çilekleri kesip, suyunu peçete yardımıyla alıp, ilave edin.

Çileklerin fazla ezilmemesi için bastırmadan yoğurmaya özen gösterin. 

170  derevelik fırında hafif renk alıncaya kadar pişirin.

Şimdiden afiyet olsun...

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:07
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