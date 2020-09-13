Meyveli kek nasıl yapılır? | Meyveli kek tarifi

Fındıklı kek nasıl yapılır? Kuru meyve ve kuru yemişlerle hazırlayabileceğiniz güzel bir kek tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. Fındık, kuru üzüm, portakal kabuğu gibi malzemeler kullanarak son derece lezzetli bir kek hazırlayabilirsiniz. Peki, kolay kek nasıl yapılır? | Sıvı yağlı kek nasıl yapılır? | Fındıklı kakaolu kek nasıl yapılır? | Hindistancevizli pratik kek tarifi| Fındıklı portakallı kek nasıl yapılır?