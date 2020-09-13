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Kadın - Aile Meyveli kek nasıl yapılır? | Meyveli kek tarifi
Kadın - Aile

Meyveli kek nasıl yapılır? | Meyveli kek tarifi

Fındıklı kek nasıl yapılır? Kuru meyve ve kuru yemişlerle hazırlayabileceğiniz güzel bir kek tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. Fındık, kuru üzüm, portakal kabuğu gibi malzemeler kullanarak son derece lezzetli bir kek hazırlayabilirsiniz. Peki, kolay kek nasıl yapılır? | Sıvı yağlı kek nasıl yapılır? | Fındıklı kakaolu kek nasıl yapılır? | Hindistancevizli pratik kek tarifi| Fındıklı portakallı kek nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-09-13 16:37:00 -
Meyveli kek nasıl yapılır? | Meyveli kek tarifi

Sevdiklerinizin damaklarını şenlendirecek bol yemişli bir tarif arıyorsanız; kesinlikle doğru yerdesiniz. Bolca kuru meyve ve kuru yemişle özellikle çocuklarınızın hayran kalacağı bir kek hazırlayabilirsiniz. Peki, meyveli kek nasıl yapılır?

Meyveli kek tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı sıvıyağ
  • 3 yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • Tuz
  • 2 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 3 yemek kaşığı hindistancevizi
  • 1 çay bardağı kuru üzüm
  • 1 avuç fındık
  • 1 adet portakalın kabuğu

Meyveli kek nasıl yapılır?

Keki yapmaya öncelikle iç malzemeleri hazırlayarak başlayabilirsiniz. Arzu ettiğiniz ölçüde iç malzemeleri artırabilirsiniz.

Kuru üzümleri yarım saat kadar suda bekletin.

Fındıkları küçük küçük doğrayın.

Portakal kabuğunu rendeleyin.

Süzdüğünüz üzümleri, portakal kabuklarını, fındıkları ve Hindistan cevizini bir kasede karıştırın.

Derin bir karıştırma kasesine 3 adet yumurtayı, çay kaşığının ucuyla bir miktar tuzu ve şekeri alıp çırpın.

Şeker eriyince karışıma yağ ve sütü ekleyip karıştırmaya devam edin.

Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek karışıma ekleyin.

Karışım güzelce karıştıktan sonra iç malzemeleri ekleyin.

Tüm malzemeler güzelce karıştıktan sonra yağladığınız keke kalıbına karışımı dökün.

Önceden ısıttığınız fırında keki 35-40 dakika pişirin.

Afiyet olsun.

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