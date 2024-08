Meyve ve sebzeleri soymayın, böyle yıkayın! Meyve ve sebzeler nasıl yıkanmalı? Mikrobiyolog açıkladı

Çoğu insan çiğ et ve balığın sağlığa yönelik tehlikelerinin farkında olsa da, birçok kişi taze ürünleri "güvenli" olarak kabul eder. Ancak her yıl, on kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor ve bu gıda kaynaklı hastalık vakalarının yaklaşık %46'sı sebze ve meyve yemekten kaynaklanıyor.

Gerçek şu ki, taze ürünlerin çoğu böcekler ve kuşlar gibi herkesin veya her şeyin temas edebileceği açık alanda yetiştirilir. Bu, kirin yanı sıra yıkanmamış ürünlerin bakteri, mantar, virüs ve pestisitler gibi çeşitli potansiyel olarak zararlı maddeler içerebileceği anlamına gelir.

Taze ürünler paketleme, hazırlama veya depolama sırasında da kirlenebilir. Seralarda hidroponik olarak yetiştirilen ürünler bile mikrop ve pestisit barındırabilir.

Meyve ve sebzeleri yıkamak gerçek bir gıda güvenliği önemine sahiptir. Peki bunu yapmanın en iyi yolu nedir?

MEYVE VE SEBZELERİ KİRLERDEN ARINDIRMAK

Öncelikle ellerinizi yıkayın. Bu, cildinizdeki mikropların temizlediğiniz ürünleri kirletmesini önler.

Taze ürünleri yıkamanın en basit ve en güvenli yolu elle, soğuk, akan su altında yıkamak. Meyve ve sebzeleri kir, böcek ilaçları ve bazı yüzey mikroplarını temizlemek için ellerinizle ovalayın. Yüzey artık kirli görünmeyene kadar yıkayın. Ürünleri suda bekletecekseniz, mikroplarla dolu olabilecek lavabo yerine temiz bir kase kullandığınızdan emin olun.

Ürünleri asla deterjan veya çamaşır suyu ile yıkamayın, çünkü bazı meyve ve sebzelerin kabukları gözeneklidir ve bu kimyasalları emebilir. Bu sadece tatlarını ve dokularını değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda onları yenmesi güvenli olmayan hale getirebilir.

Meyve ve sebzelerinizi temizlemek için bazı güvenli kimyasal yöntemler var. Onun dışında ise sirke ve karbonat, taze ürünleri yıkamak için kullanılabilir. Ürünlerdeki bakteri ve pestisitleri azaltabilirler.

Sirke yıkamaları için damıtılmış elma sirkesi gibi maddeler kullanabilirsiniz. Bir su bardağı suya sadece yarım su bardağı sirke kullanın, ara sıra karıştırarak ürünü iki ila üç dakika bekletin. Ardından en az bir dakika boyunca taze soğuk suda durulayın.

Ancak sirkenin bir dezavantajı da, içindeki asetik asidin, iki ila üç dakikadan uzun süre suda bekletip yeterince kabarmaması durumunda, özellikle yumuşak meyvelerin tadını ve dokusunu değiştirebilmesidir.

Karbonat için, 100 ml suya yaklaşık 0,84 g karbonat (altı yemek kaşığının biraz altında) taze ürünlerdeki mikropların büyümesini durdurduğu gösterildi. Karbonatla 15 dakika bekletmenin de taze ürünlerden neredeyse tüm pestisit izlerini ortadan kaldırdığı gösterildi.Ancak, ürünleri yıkamak için bir bardak soğuk su başına yalnızca bir çay kaşığı karbonata ihtiyacınız var. Bu, ürünlerin tadını değiştirmeden mikropları ve böcek ilaçlarını temizleyecektir. Meyve ve sebzeleri temiz bir kapta ara sıra karıştırarak 15 dakika bekletin.

Karbonat alkali bir madde olduğundan, 15 dakikadan uzun süre suda bekletilmesi ve iyice durulanmaması hassas meyve ve sebzelerin kabuklarının parçalanmasına, doku ve lezzetlerinin bozulmasına neden olabilir.

Elmaları sadece suyla yıkamanın etkisini, karbonatla bekletmenin etkisini karşılaştıran araştırma, suyun pestisitleri temizlemede karbonat kadar etkili olduğunu buldu. Ayrıca taze ürünlerde bulunan pestisit izlerinin çoğunun tehlikeli olmayan seviyelerde olduğunu ve tükettiğimiz iz seviyelerinin hastalığa neden olduğu düşünülmediğini belirtmekte fayda var.

Ancak elmalar üzerinde yapılan çok yakın tarihli bir çalışma, pestisitlerin kabuktan daha derine nüfuz ettiğini buldu. Bu nedenle, yazarlar, yıkamaya ek olarak, elmaları yemeden önce soymanın, maruz kalabileceğiniz pestisit izlerini daha da azaltabileceğini öne sürüyorlar.

Soymanın bir dezavantajı, meyve ve sebzelerin kabuklarında bulunan birçok değerli besini kaçırmanızdır. Ve yine de birçok meyve ve sebze (üzüm veya marul gibi) soyulamaz.

Dolayısıyla şu anda sahip olduğumuz kanıtlara dayanarak, taze ürünleri temizlemenin en iyi yolu hala yalnızca sudur. Sirke veya karbonat kullanmanın gerçek bir avantajı yoktur.

HANGİSİ NASIL YIKANMALI?

Sert kabuklu (örneğin kabak) veya sert kabuklu (örneğin patates ve diğer kök sebzeler) ürünler, temiz görünene kadar bir sebze fırçasıyla fırçalanabilir. Domatesler, yaklaşık 30 saniye boyunca akan suyun altında durulanabilir ve ellerinizle nazikçe ovalanabilir.

Marul, brokoli, karnabahar, kara lahana veya lahana gibi yapraklı yeşil sebzeleri yıkamak için yapraklara veya çiçeklere ayırın ve musluk altında tek tek durulayın, ellerinizle bir dakikaya kadar ovalayın. Marul genellikle çiğ olarak yendiğinden, bakterilerle kirlenme olasılığı en yüksek olan hasarlı dış yaprakları atmak daha güvenlidir.

Meyveler için su, kirleticilerden arındırmak için yine en iyi yoldur. Çekirdekli meyveler, elmalar ve salatalıklar için, kiri, mikropları ve mum kaplamasını gidermek için bir dakikaya kadar soğuk, akan suda durulayın.

Kiraz, üzüm, çilek ve diğer meyvelerin yüksek su içeriği, bu meyveleri özellikle çabuk bozulur hale getirir. Meyveleri ıslatmak, mevcut herhangi bir mikrobun büyümesini artıracak ve raf ömürlerini azaltacaktır. Bu nedenle, bunları yıkamadan buzdolabında saklamak, yalnızca yemeye hazır olduğunuzda yıkamak en iyisidir. Buzdolabına koymadan önce bozulmuş veya küflenmiş meyveleri çıkarın.

Hemen yemeyeceğiniz meyve ve sebzeler kuru bir kağıt havluyla kurulanmalı veya nemlerini almak ve mikrop oluşumunu azaltmak için salata kurutma makinesine konulmalıdır. Daha sonra buzdolabında kapaklı bir kapta saklayın. Ayrıca ürünlerinizi yıkamadan ve hazırlamadan önce mutfak lavabolarını, yüzeylerini ve mutfak aletlerini temizlemek iyi bir fikirdir.

Hiçbir ev yıkama yönteminin meyve ve sebzelerde bulunabilecek tüm mikropları tamamen yok edemeyeceğini veya öldüremeyeceğini unutmayın. Bunu yalnızca 60 derecenin üzerindeki ısıda pişirme yapabilir.

Bir diğer görüş ise;

Beykoz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Y. Birol Saygı, “Meyve ve sebzeler mikroorganizmaların yanı sıra tarımsal ilaçlar gibi kimyasal maddeler de içerebilir. Yiyeceğiniz taze meyve ve sebzeleri, akan suda yeteri kadar zaman harcayıp yıkamalısınız. Yıkamak yüzeydeki tarımsal ilaç kalıntılarının uzaklaştırılmasında da önemli bir uygulamadır” diyor.

