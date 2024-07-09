Meyve-sebze fiyatları ancak böyle düşer! O isim, "Bunu yapmak şart" diyerek duyurdu

Melih Altınok, Sabah gazetesinde yayımlanan köşe yazısında AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un meyve ve sebze fiyatlarındaki artışa ilişkin değerlendirmelerini aktardı. Kurt'un, bu durumun nakliye, depolama ve ambalajlama maliyetlerinden kaynaklandığını belirttiğini söyleyen Altınok, Antalya ve İstanbul arasında kurulacak bir raylı sistemin gıda fiyatlarında istikrar sağlayacağını ifade etti. Altınok, şunları kaydetti:

"Çiftçilik geçmişi de olan AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt birkaç gündür tartıştığımız sebze meyve piyasasındaki fiyatlama dengesizliğine dair şu tespiti yapıyor:

"Meyve sebze fiyatlarındaki yüksekliğin esas sebeplerinin başında nakliye, depolama, paketleme-boylama ve ambalajlama maliyetleri geliyor. Toptancının, tüccarın kâr marjı; ambalaj-kasa-boylama ve paketleme maliyeti; nakliye; market/ pazarcı kârı; spekülatif stokçuluk, toplama, depolama, satış zincirinde fireler derken üretici maliyetlerinden dolayı tüketici 10 kata varan yüksek fiyatlarla meyve sebze almak zorunda kalıyor. Yine, çiftçinin düşük fiyata stokçulara hal kabzımallarına ve spekülatörlere meyve satmasının en temel nedeni depolama alanlarının yetersiz olmasıdır."

Kurt'un çözüm önerilerinin başında ise her kente lisanslı soğuk hava depolarının yapılması geliyor. Kurt, "Soğuk hava deposu, paketleme-boylama ve nakliye girdilerinin düşürülmesi ile hem fireler azalacak ve hem de aracıların aradan çıkarılmasıyla birlikte düşük fiyatlarla meyve sebze tüketiciye ulaştırılabilecektir" diyor.

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Yol, köprü, tren gibi lojistik yatırımlar da İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerimizi daha epey idare edecek sevide. Artık yatırım, tarım üretim yerleriyle tüketim merkezleri arasındaki ulaşıma yoğunlaşmalı. Örneğin Antalya ve İstanbul arasında bir raylı sistem kurulması gıda fiyatlarında istikrar sağlanmasını büyük katkı yapar.

Tabii bunlar sonuçlarının süreç içinde alınacağı uzun vadeli projeler. Ancak pandemide başlayan ve gıda piyasası başta olmak üzere tüm alanları sallayan küresel ekonomik değişim sürecinde Türkiye'nin sele kapılıp gitmemesi için elzem oldukları ortada."