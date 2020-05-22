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Meyve fidanları Kovid-19 ile mücadele eden sağlıkçılar için dikildi

Yeniakit Publisher
2020-05-22 20:56:04 -
Meyve fidanları Kovid-19 ile mücadele eden sağlıkçılar için dikildi

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Tutak ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede fedakarca görev yapan sağlıkçılar için 196 fidan toprakla buluşturuldu.

Kaymakamlık ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, salgınla mücadelede fedakarca çalışma yürüten hastane ve sağlık ocaklarındaki sağlık çalışanlarına moral vermek amacıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.

İlçe Devlet Hastanesi bahçesinde gerçekleştirilen ve Kaymakam Ahmet Karaaslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sadık Emre Çamur, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Erdil ile sağlıkçıların bulunduğu etkinlikte 196 meyve fidanı toprakla buluşturuldu.

Sağlık çalışanları, Kaymakam Karaaslan'a teşekkür etti.





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