Meyhaneci CHP’li Başkanın Kur’an kursu hazımsızlığı

Sosyal medyada meyhane fotoğraflarıyla bilinen Ercüment Çervatoğlu, “Biz Kuran Kursu açtırmayacağız. Biz çok dilli okul açacağız dedik ve bunu açacağız..” açıklaması yaptı.

Kaymakam devreye girdi

Vatandaşların CHP’li Çervatoğlu’na tepki göstermeleri sonrasında Kaymakamlık devreye girdi ve Rize İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

5 yıldır Kur'an Kursu

Fındıklı Belediyesi, meclis üyelerinin aldığı karar ile ilçe merkezinde 5 yıldır müftülük bünyesinde 4-6 yaş Kur'an kursu olarak hizmet veren binanın yeniden kurs binası olarak kiraya verilmeyeceğini kaymakamlığa yazıyla bildirerek, binanın kira sözleşme dönemi öncesinde boşaltılmasını talep etti. Kaymakamlık ise binanın yeniden Reyyan Kur'an Kursu tarafından kullanılması için belediyeye dilekçe yazdı. İdare mahkemesine yansıyan gelişme sonrasında durum hukuki neticelendirilinceye kadar Kur’an Kursu’nun mevcut binada hizmetini sürdürmesine karar verildi.

Çocuklarını Kur'an kursuna gönderen veliler ise sular kesik olduğu için kaloriferlerin yanmamasına ve Kur’an Kursu eğitiminin sonlandırılmak istenmesine tepki gösterdiler.