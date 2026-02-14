  • İSTANBUL
Ekonomi
23
Kiraların en yüksek olduğu iller belli oldu! Zirvedeki il şaşırttı!
Giriş Tarihi:

Kiraların en yüksek olduğu iller belli oldu! Zirvedeki il şaşırttı!

2026 yılında kira fiyatlarının en pahalı olduğu iller belli oldu. İşte ortalama kiraların en yüksek olduğu iller...

#1
Konut piyasasında dalgalanma sürerken, kiralık daire fiyatları da yeniden gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Son veriler, büyükşehirlerden Anadolu’daki yerleşim merkezlerine kadar geniş bir yelpazede kira bedellerinin farklı hızlarda değiştiğini ortaya koyuyor.

#2
İŞTE KİRA FİYATLARI!

#3
HATAY

#4
ADANA

#5
MERSİN

#6
KONYA

#7
TEKİRDAĞ

#8
EDİRNE

#9
AYDIN

#10
YALOVA

#11
KIRKLARELİ

#12
SAKARYA

#13
ARTVİN

#14
KOCAELİ

#15
RİZE

#16
ÇANAKKALE

#17
ANTALYA

#18
TUNCELİ

#19
İZMİR

#20
ANKARA

#21
İSTANBUL

#22
MUĞLA/ derleyen: haber7

