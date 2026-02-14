  • İSTANBUL
Kültür Sanat
8
Yeniakit Publisher
İhtişamına güzellik kattı Selimiye Camii mahyasına kavuştu
IHA Giriş Tarihi:

İhtişamına güzellik kattı Selimiye Camii mahyasına kavuştu

İhtişamına güzellik kattı Selimiye Camii mahyasına kavuştu

#1
Foto - İhtişamına güzellik kattı Selimiye Camii mahyasına kavuştu

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği tarihi camiye asılan "Merhaba ya şehri Ramazan" yazılı mahya, ilk teravih namazıyla birlikte ışıklandırılacak.

#2
Foto - İhtişamına güzellik kattı Selimiye Camii mahyasına kavuştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolünde yürütülen çalışma kapsamında, caminin iki minaresi arasına halatlar ve 250 ampulden oluşan mahya sistemi kuruldu.

#3
Foto - İhtişamına güzellik kattı Selimiye Camii mahyasına kavuştu

Yağmur ve zaman zaman etkili olan sert rüzgara rağmen tamamlanan hazırlıklar sonrası mahya Ramazan ayına hazır hale getirildi.

#4
Foto - İhtişamına güzellik kattı Selimiye Camii mahyasına kavuştu

Osmanlı döneminden günümüze uzanan mahya geleneği, Türk-İslam mimarisinin zirve eserlerinden biri olarak kabul edilen Selimiye Camii'ne ayrı bir güzellik kattı.

#5
Foto - İhtişamına güzellik kattı Selimiye Camii mahyasına kavuştu

Restorasyon çalışmalarının sürdüğü camide uzun bir aradan sonra yeniden mahya asılması ise vatandaşları sevindirdi.

#6
Foto - İhtişamına güzellik kattı Selimiye Camii mahyasına kavuştu

Mahya ustası Kahraman Yıldız, mahyanın Edirne'ye komşu Yunanistan ve Bulgaristan sınırındaki bazı köylerden de görülebildiğini belirtti.

#7
Foto - İhtişamına güzellik kattı Selimiye Camii mahyasına kavuştu

Ramazan ayının 15'inci gününden sonra ise mahya yazısının değiştirileceği bildirildi. Mahya sanatının yaşayan son ustalarından Kahraman Yıldız da hazırlık sürecinin titizlikle yürütüldüğünü belirterek, asırlardır süregelen geleneği yaşatmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

