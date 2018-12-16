0553 313 94 23

Meydanı gören Başkan Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi

Esenler'de Millet Bahçesi'ni hizmete açan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, coşkulu kalabalığı görünce mest oldu.

16 Aralık 2018 Pazar 15:58
Meydanı gören Başkan Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de 15 Temmuz Millet Bahçesi ile yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Konuşmasının başında alandaki kalabalığı gören Erdoğan, mest oldu.

"Esenler yine bir başka..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında meydandaki kalabalığı görünce "Bugün Esenler yine bir başka, yine güzel. Heyecan, coşku, yeni eserler. Esenler 31 Mart'ta sandıkları patlatmaya var mıyız? Şimdiden kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Yine İstanbul'da Esenler 31 Mart'ta bir başka olacak. Yaklaşık 600 yıldır bizim olan bu şehri, bize çok görenler olduğunu görüyoruz. İstanbul'a nasıl sıkı sıkıya sahip çıkarsak, ülkemizin geleceğine de o denli katkı yaptığımızı biliyoruz." ifadesini kullandı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 15:58
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Kuruçeşme
  4. AK Parti
  5. Esenler
  6. Fevzi Çakmak
  7. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maçın ardından
    1. Maçın ardından
    2. Beşiktaş'ta yaprak dökümü! O da gidiyor
    3. İranlı komutanın kendi silahından..
    4. Tartıştığı kadını sokak ortasında..
    5. Fenerbahçeli isimden istifa açıklaması
    6. Maçın ardından
    7. 19 tonluk dev Köroğlu heykeli, 65..
    8. Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu..
    9. Kalp krizinden ölen Züleyha öğretmen,..
    10. Yeniden Refah Partisi iktidarında..
    11. ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin..
    12. Eşine kızıp kendini yaktı, 'İnandırmak..
    13. Voleybol: Efeler Ligi
    14. Belediye başkanı çileden çıktı!..
    15. Merdiven çıkmaya yüksünmeyin
    16. MHP’li vekilden 'Ülkücü kardan adam'..
    17. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    18. Patlayan tekerlek faciaya yol..
    19. Maçın ardından
    20. Irak Cumhurbaşkanı vatandaşlıktan..
    HDP'nin Ermeni milletvekili Garo Paylan'ın 'Abdülhamid' isyanı: Nerede bir hain varsa Ermeni
    HDP'nin Ermeni milletvekili Garo Paylan'ın 'Abdülhamid' isyanı: Nerede bir hain varsa Ermeni
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    MHP'nin adayı geri çekildi
    MHP'nin adayı geri çekildi

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı