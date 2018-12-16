Meydanı gören Başkan Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de 15 Temmuz Millet Bahçesi ile yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Konuşmasının başında alandaki kalabalığı gören Erdoğan, mest oldu.

"Esenler yine bir başka..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında meydandaki kalabalığı görünce "Bugün Esenler yine bir başka, yine güzel. Heyecan, coşku, yeni eserler. Esenler 31 Mart'ta sandıkları patlatmaya var mıyız? Şimdiden kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Yine İstanbul'da Esenler 31 Mart'ta bir başka olacak. Yaklaşık 600 yıldır bizim olan bu şehri, bize çok görenler olduğunu görüyoruz. İstanbul'a nasıl sıkı sıkıya sahip çıkarsak, ülkemizin geleceğine de o denli katkı yaptığımızı biliyoruz." ifadesini kullandı.