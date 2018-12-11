Meydan’a yabancı ilgisi

Özyurtlar Holding ve Bahaş Holding’in, Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde inşa ettiği ‘Meydan Ardıçlı’ projesinde konutların yüzde 50’sinin, dükkanların ise yüzde 70’inin satışı tamamlandı. Yabancıların yoğun ilgi gösterdiği projede, yabancı yatırımcının toplam satış içindeki payı ise yüzde 50 oldu.

Yatırım değeri 545 milyon lira olan ve 2019 yılının üçüncü çeyreğinde birinci etabın teslim edilmesinin planlandığını söyleyen Özyurtlar-Bahaş Ortak Girişimi Eş Başkanı Tamer Özyurt, “Meydan Ardıçlı’da imalatın yüzde 65’i tamamlandı. 67 bin metrekare arsa üzerinde inşa edilen ve toplam 27 bloktan oluşan Meydan Ardıçlı, bin 683 konut ve toplam 126 ticari üniteyi bünyesinde barındırıyor. 1+0, 1+1, 2+1, 3,5+1 ve 4,5+1 olmak üzere beş ayrı daire seçeneği sunan Meydan Ardıçlı projesinde alışılagelmiş olan 3+1 ve 4+1 daireler yer almazken, fazladan altı metrekarelik odalarla konutlar çok daha kullanışlı hale geliyor. Proje, iki ila yedi kat arasında değişen yatay mimariye uygun bloklar şeklinde inşa ediliyor” dedi.