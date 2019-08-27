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'Meydan okuyoruz' demişti! Erdoğan Konya’da Davutoğlu’nu hedef alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşekkür ziyareti için 1 Eylül Pazar günü gideceği Ahmet Davutoğlu’nun memleketi olan Konya’da yeni parti kurma hazırlığı yapan Davutoğlu’nu sert sözlerle eleştirecek.

27 Ağustos 2019 Salı 11:54
'Meydan okuyoruz' demişti! Erdoğan Konya’da Davutoğlu’nu hedef alacak

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenleri ve teşekkür ziyareti için Pazar günü Konya’ya gidiyor.

AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıl dönümü programına davet edilmeyen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin yıl dönümü etkinlikleri sürerken Sakarya'da bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Biz ne zaman ihanet ettik? Söyleyin. Bu milletin davasına, vicdanına aykırı tek bir adımımız olduysa söyleyin. Meydan okuyoruz" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Davutoğlu’nun memleketi olan Konya’da, Davutoğlu’nun hem bu sözlerini hem de parti kurma çalışmalarıyla davaya ihanet ettiğini eleştirecek.

Cenazede yüzüne dahi bakmadı

Erdoğan geçtiğimiz günlerde vefat eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenaze töreninde de tam karşısında duran eski Başbakan Davutoğlu ile göz göze dahi gelmeden saftaki yerini almıştı.

Davutoğlu ile yollar neden ayrıldı

Erdoğan'ın Davutoğlu dönemini kapatmasında, ‘Yüce Divan krizi, Şeffaflık paketi, Hakan Fidan’ın adaylığı, Dolmabahçe açıklaması, Koalisyon tartışması, Başkanlık sistemi, Kongre krizi, Bürokrat atamaları, Akademisyenlerle Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutuklanması, Çözüm süreci, Vatandaşlıktan atma tartışması, Obama ile görüşme talebi, Yetkilerin geri alınması’ başta olmak üzere yaşanan fikir ayrılıkları belirleyici olmuştu.

Davutoğlu’na ‘kırgınım’ demişti

Erdoğan, geçen Temmuz ayındaki Bosna Hersek'te gerçekleşen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Davutoğlu’na açık açık kırgın olduğunu söylemiş, “Bakın şu son belediye başkanlığı seçiminde İstanbul'da olanlar çıkıp da Binali Bey'le ilgili bir tane olumlu ifade kullanmadılar. Siz nefsinizle bir muhasebe yapın. Bu kim? Benim arkadaşım. Bununla ilgili bir ufak ifade kullanmayayım mı?” demişti.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:54
  1. Sakarya
  2. Konya
  3. İstanbul
  4. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. eski Başbakan Ahmet Davutoğlu

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