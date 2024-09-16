  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Meydan muharebesini aratmayan kavga
Yaşam

Meydan muharebesini aratmayan kavga

Yeniakit Publisher
2024-09-16 10:42:00 -

Bursa'da sokak ortasında yaşanan kavgada tekmeler, sandalyeler havalarda uçuştu.

Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi'nde iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup arasında tartışma çıktı. Öfkeli taraflar bir anda kavgaya tutuşunca tekmeler, yumruklar ve sandalyeler havada uçuştu.

Çevredekiler durumu polise bildirirken, bazı vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi. Kavga anı kameraya anbean yansırken, görüntüler meydan muharebesini aratmadı.

Adana'da ilginç olay! Siz daha önce böyle hatıra fotoğrafı gördünüz mü?
Adana'da ilginç olay! Siz daha önce böyle hatıra fotoğrafı gördünüz mü?

Yaşam

Adana'da ilginç olay! Siz daha önce böyle hatıra fotoğrafı gördünüz mü?

O ilimizde limonun fiyatı 90 TL'den 30 T
O ilimizde limonun fiyatı 90 TL'den 30 T

Yaşam

O ilimizde limonun fiyatı 90 TL'den 30 T

Van Gölü'nde acı görüntü!
Van Gölü'nde acı görüntü!

Yaşam

Van Gölü'nde acı görüntü!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23