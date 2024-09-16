Meydan muharebesini aratmayan kavga
Bursa'da sokak ortasında yaşanan kavgada tekmeler, sandalyeler havalarda uçuştu.
Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi'nde iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup arasında tartışma çıktı. Öfkeli taraflar bir anda kavgaya tutuşunca tekmeler, yumruklar ve sandalyeler havada uçuştu.
Çevredekiler durumu polise bildirirken, bazı vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi. Kavga anı kameraya anbean yansırken, görüntüler meydan muharebesini aratmadı.